Окупанти на Херсонщині почали "полювання на голови" українських патріотів

росіяни так бояться спротиву мирних українців, що втрачають залишки глузду. Вони зібралися затримувати всіх, хто вважає себе українцем.

Активний спротив на тимчасово окупованих територіях доводить росіян до божевілля. Вони готові йти навіть на абсурдні кроки, лиш би погасити шалений опір мирного населення.

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"Полювання за головами" патріотів

На Херсонщині місцеве фейкове керівництво додумалося закликати мирних мешканців "продавати" інформацію про українських патріотів, які залишилися на території області. За кожного патріота вони обіцяють велику грошову винагороду.

Не полінувалися окупанти й скласти список тих, за кого готові платити гроші:

діючі співробітники СБУ, ГУР, ЗСУ, територіальної оборони, члени "націоналістичних" партій, громадських організацій та озброєних формувань "націоналістів";

особи, які ведуть антиросійські сайти, канали та групи в мережі Інтернет, або ж особи, які передають для таких ресурсів дані про російських окупантів, діючих співробітників окупаційної "влади". Насамперед йдеться про журналістів та волонтерів;

особи, які розклеюють "пропагандистські" листівки та пишуть "пропагандистські" гасла.

Також росіяни готові платити за інформацію про будинки та квартири, де можуть збиратися перераховані особи. Окупанти не можуть второпати, що українці не продажні зрадники, чого не скажеш про росіян.

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