Росіяни почали вивозити боєприпаси з Білорусі

Окупанти в Білорусі почали вантажити боєприпаси у вагони. Наразі це роблять у великих артилерійських базах озброєння.

Зокрема, вантажать боєприпаси у населеному пункті Бронна Гора. Там розташовується 46-й арсенал боєприпасів.

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"Кількість боєприпасів настільки велика, що росіяни самотужки не можуть організувати все і відряджають військовослужбовців з інших підрозділів на допомогу", – написали у Товаристві залізничників Білорусі.

Приєднують до звичайних вагонів

Після того, як окупанти завантажать 6 – 10 вагонів, відправляють їх на станцію Мінського залізничного вузла. Там вже їх "чіпляють" до звичайних вантажних поїздів і відправляють за маршрутом Мінськ – Орша – Красне – Смоленськ на станції призначення в Росію.

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Готують провокації

Білоруський опозиціонер Павло Латушко розповів, що Володимир Путін намагається вмовити самопроголошеного Олександра Лукашенка почати новий наступ з Білорусі. Крім цього, вони хочуть помститися Польщі за допомогу Україні.

"Ми вже володіємо інформацією з кількох джерел щодо провокацій на кордоні з Польщею. Цей план передбачає можливі обстріли, скажімо так, фінський сценарій, коли нібито НАТО провокує ситуацію, відбуваються елементи агресії, і збройні сили Білорусі разом з союзником Росією дають відповідь", – зазначив Латушко.

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Участь білорусів у війні

Речник InformNapalm Михайло Макарук вважає, що не потрібно чекати, коли Білорусь вступить у війну, оскільки вона вже це зробила. Зокрема, білоруських поліцейських і офіцерів КДБ фіксували у Чернігівській області на початку вторгнення. Також розслідувачі знайшли білоруську форму у підбитих машинах 24 – 25 лютого.

Макарук наголосив, що наразі не існує незалежних збройних сил та КДБ у Білорусі, оскільки 80% з них є випускниками академії федеральної служби безпеки Росії.

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