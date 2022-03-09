Росіяни почали займати оборону в районі Прип'яті

9 березня 2022 , 01:17
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російські окупанти здають свої позиції. У районі Прип'яті вони вже почали займати оборону силами до 2 БТГр.

Раніше росіяни захопили Чорнобильську АЕС. Працівники не можуть вийти звідси.

Важливо Працівники не можуть вийти з АЕС, бо потраплять в руки терористів, – Зеленський

Ситуація в інших населених пунктах

  • На напрямку з Димер, що на Київщині, активних дій з боку окупантів немає.
  • Біля Бабинців, силами до 5 БТГр, ворог наступав, але його зупинили.
  • Окупанти перейшли до оборони в районі Бучі.


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Автор: Ольга Музика