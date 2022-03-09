Росіяни почали займати оборону в районі Прип'яті
9 березня 2022 , 01:17Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти здають свої позиції. У районі Прип'яті вони вже почали займати оборону силами до 2 БТГр.
Раніше росіяни захопили Чорнобильську АЕС. Працівники не можуть вийти звідси.
Важливо Працівники не можуть вийти з АЕС, бо потраплять в руки терористів, – Зеленський
Ситуація в інших населених пунктах
- На напрямку з Димер, що на Київщині, активних дій з боку окупантів немає.
- Біля Бабинців, силами до 5 БТГр, ворог наступав, але його зупинили.
- Окупанти перейшли до оборони в районі Бучі.
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