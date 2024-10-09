Росія може розпочати штурми на Запорізькому напрямку: військовий експерт оцінив загрозу

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російська армія проводить розвідувально-пошукові дії на Запорізькому напрямку. І вже через тиждень може розпочати штурми.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський оцінив загрозу в етері 24 Каналу. За його словами, росіяни такими штурмовими діями будуть намагатися вести розвідку боєм.

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Чому Росія ще не готова до масштабного наступу на Запоріжжі

Сергій Грабський зазначив, що окупанти на Запорізькому напрямку хотітимуть визначити слабкі місця в нашій обороні або навіть перспективні напрямки, на яких у майбутньому можуть здійснювати наступальні дії.

Саме тому Владислав Волошин підкреслив, що мовиться поки про штурмові дії. Внаслідок падіння Вугледара та повного взяття під контроль залізничного вузла, Волновахи, противник ще не готовий до масштабного наступу на Півдні.

Для цього потрібні тижні, а, можливо, навіть місяці. Тому йдеться саме про тактичні намагання. Імовірно, щоб покращити бойове становище для себе та позиції в зоні бойових дій, але не більше,

– припустив Сергій Грабський.

Тож, масштабного прориву з боку росіян на Запоріжжі, про який зараз чимало говорять, навіть не мовиться.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

До слова, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук припустив, що окупанти можуть зосередити основні зусилля на межі Запорізької та Донецької областей у районі Времівського виступу, намагаючись розтягнути українські сили.