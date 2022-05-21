Росіяни погрожували обстріляти цивільне судно в територіальних водах України

Рашисти продовжують блокування Чорного моря. Загарбники бояться навіть цивільних суден українців.

Російські окупанти продовжують свої загарбницькі дії у Чорному морі. Ворог боїться підходити до українських берегів, але готовий атакувати беззбройне цивільне судно.

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Погроза цивільному судну

Сьогодні, 21 травня, судно "Britta K" під прапором Республіки Того проходило територіальними водами України біля острова Зміїний для здійснення транзитного проходу. Тут цивільний корабель отримав погрозу нападу від росіян.

Російські окупанти надіслали на судно сигнал про те, що воно нібито наближається до територіальних вод Росії. Рашисти пригрозили судну обстрілом, якщо воно не змінить курс.

Таким чином російські окупанти не лише були готові до нападу на цивільний корабель, а й намагаються незаконно привласнити територію України не лише на суші, а й на морі.

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Львівські десантники зуміли встановити рекорд зі знищення російських окупантів. Впродовж лише 2 днів вони зуміли спалити більш як 70 одиниць бойової техніки ворога. Окрім того, герої знищили понтонну переправу рашистів.

Росіяни докотилися до чергового абсурду. Окупанти вирішили запровадити санкції проти покійного сенатора Джона Маккейна. Рашисти заборонили йому в'їзд на свою територію.

Від смерті після зустрічі з українськими героями окупантів не врятують навіть високопоставлені родичі. Племінник заступника міністра оборони Росії Адам Хамхоєв вже не зможе повернутися додому – наші захисники записали його до рядів "хороших росіян".

Рашисти продовжують терор мирного населення на окупованих територіях. У Херсоні вони викрали Ірину Горобцову прямо з дому у її День народження. Жінка у соціальних мережах засуджувала вторгнення Росії в Україну та окупацію її міста. Ірина перебуває у полоні росіян вже тиждень, вони намагаються змусити її "зізнатися" у коригуванні вогню біля Чорнобаївки.

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