Росіяни погрожують знищити Водяне на Запоріжжі та кажуть, що не планують залишатися в Україні

Російські загарбники у спілкуванні з жителями Водяного, що на Запоріжжі, не приховують, що відступатимуть. Водночас окупанти погрожують, що під час цього знищать село.

У Запорізькій ОВА також розповіли, що росіяни продовжують намагатися організувати квазіреспубліки на тимчасово окупованих територіях. Окрім цього, на Херсонщині та Запоріжжі наразі діють 19 "комендатур" загарбників.

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Окупанти погрожують знищити село на Запоріжжі

Жителі села Водяне Василівського району розповіли, що російські військові завезли бензин та "гумдопомогу" – алкоголь українського виробництва.

Окупанти у спілкуванні з місцевими вдаються до погроз знищити Водяне, коли будуть відходити,

– розповіли в ОВА.

Водночас загарбники навіть не приховують, що не планують залишатися в Україні.

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Коротко про ситуацію на Запоріжжі

У Запорізькій ОВА розповіли про високу концентрацію російських окупантів в Інженерному та на південь від Гуляйполя. На думку аналітиків, це може вказувати на те, що росіяни готуються до продовження наступу на Гуляйполе.

Місцеві жителі Василівки розповіли, що в місті кількість загарбників вже перевищила число цивільних. Попри це, росіяни продовжують грабувати мирних українців. Окупанти забирають з їхніх будинків все, що їм подобається.

Своєю чергою, у Мелітополі російські військові заради розваги переїхали легкове авто, у салоні якого затиснуло жінку. Постраждалу одразу ж відвезли до медзакладу. Росіяни ж, як завжди, свою причетність до інциденту заперечують.

Окрім цього, окупанти вивісили у Мелітополі банери до 220-річчя створення Таврійської губернії. Ймовірно, вони готуються виправдовуватися за створення псевдореспублік на Півдні України.

Також впродовж 20 травня окупанти вивезли з області 10 машин по 30 тонн зерна. За інформацією українського уряду, загарбники вже вкрали зерна щонайменше на понад 100 мільйонів доларів.

Однак українці продовжують опиратися загарбникам навіть на окупованих територіях. Зокрема, хоробрі запорізькі партизани разом із бійцями ЗСУ знищили кілька артилерійських систем та ворожі станції. Саме за допомогою них російські окупанти глушили зв'язок та проводили розвідку.

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