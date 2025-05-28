Росіяни поки не вигадали нічого нового, – Зеленський про очікування на "меморандум"

Світ вже понад тиждень очікує, коли росіяни допишуть свій так званий "меморандум". Утім, поки що вони не вигадали нічого нового і повторюють свої попередні вимоги.

Про це у середу, 28 травня, під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Що сказав Зеленський про "меморандум"

Світ вже більше тижня очікує, коли росіяни допишуть свій так званий "меморандум", що їм потрібно, щоб зупинити вбивства людей. Всі очікують, поки що вони не придумали нічого нового, і вкидають в інформаційний простір повтори своїх старих ультиматумів,

– заявив український президент.

За його словами, Україна вважає, що не має бути жодних передумов для припинення вогню, і це те, що необхідно зробити безумовно та якнайшвидше. Він висловив вдячність Німеччині за підтримку в цьому.

Нагадаємо, незадовго до цього він заявив, що Україна очікує на "меморандум" від Росії з пропозиціями щодо припинення вогню і подальших кроків. Після ознайомлення з документом Київ дасть чітку відповідь.