Покликали в український Крим: як Росія хоче підставити Лукашенка

Черговий прогин Лукашенка на підході чи..? Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російська влада запрошує президента Білорусі Олександра Лукашенка в окупований Росією Крим. Далі читайте російською.

Разумеется, нам прекрасно понятно, зачем это нужно российской власти, особенно в контексте пропаганды. Ведь, по сути, президент европейской страны, впервые за 8 лет оккупации Крыма, посетит эту территорию.

Не пропустите Россия устроила коронавирусную диверсию

Резонанс от этого явления будет для внутреннего пользователя российского пропагандистского фаст-фуда еще тот. С другой стороны, Александр Лукашенко загонит себя в еще больший тупик, понизив свой статус до уровня, когда уже дно, но вдруг начинают стучать откуда-то снизу. И стучать будут именно его российские "друзья".

Отдельно хотелось бы отметить, что на протяжении 8 лет войны Украины с Россией, Александр Лукашенко не признавал оккупированные РФ украинские территории российскими.

Каков его шаг будет в этом случае?

Посмотрим. Особенно с учетом того, что в последнее время он весьма податливо плывет по течению навязываемого ему Россией сюрреализма.

Интересно Учения Sea Breeze стали отрезвляющим уроком для Путина

Если так и вправду произойдет, то пистолет, который якобы привезли из Украины, якобы для покушения на Григория Азаренка, следует передать Григоровичу.

Зачем? Чтобы сразу застрелился. Ведь это будет точка.