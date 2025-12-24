Вони у відчаї, – у 1 ОШП розповіли, що говорять полонені росіяни

Кремль не шкодує живої сили задля досягнення бодай мінімальних планів на території України. Росіян використовують як інструмент досягнення цілей і зовсім не рахуюся із втратами.

Детальніше, що розповідають росіяни у полоні та яке насправді їхнє становище в армії розповів у інтерв'ю для 24 Каналу начальник штабу першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Олег Лотоцький.

Яка тактика у росіян?

На початку осені почали з'являтися повідомлення про проникнення російських військових у місто Покровськ невеликими групами. Спочатку йшлося про кілька десятків осіб, згодом – уже про понад сотню, а далі – більше ніж 150.

Крок за кроком, противник нарощував свою присутність, просуваючись малими піхотними групами. На відео з безпілотників українських бригад часто видно лише двох – трьох росіян, які перебігають полем. Однак насправді така тактика становить серйозну небезпеку для українських захисників і потребує значних ресурсів – озброєння, техніки та підготовлених військових, щоб ефективно їй протидіяти.

Як пояснює Олег Лотоцький, просування малими групами – це спосіб створити ілюзію контролю над певною ділянкою. Мета – психологічний тиск, щоб українська сторона відчула, ніби ворог уже "закріпився".

Насправді це не завжди відповідає реальній ситуації на полі бою.

На нашому напрямку ми до цього ставимося спокійно, коли вони прориваються і ухвалюємо правильне рішення. Тобто знищуємо вже інший підрозділ, а не той, що стоїть на передньому краї,

– додав військовий.

За його словами, така тактика має насамперед психологічний ефект як на українських військових, так і на самих росіян, які безпосередньо беруть участь у зіткненнях.

Що кажуть полонені росіяни?

Говорячи про полонених, Лотоцький зазначає, що українські сили оборони регулярно спілкуються з тими, кого вдається взяти в полон. І майже всі вони розповідають однакові речі: їх належним чином не інструктують, не пояснюють реальну обстановку та не ставлять чітких завдань.

А розповідають з їхньої сторони, що "все добре, ти зайдеш, допоможеш своїм побратимам, занесеш", а реально він йде вглиб або на передній край наш. Вони не розповідають про негатив. Вони тільки позитивно їх, можна сказати, інструктують і відправляють,

– розповів боєць.

За його словами, багато полонених зізнаються, що не знали, чи йдуть вони в штурм, чи мають тримати оборону. Їм просто наказують перейти й "сидіти".

Тому вони у відчаї,

– додав Лотоцький.

Через це росіяни дезорієнтовані та не розуміють, як діяти, що й призводить до їхніх помилок і втрат.

Цікаво, що бійці 63-ї окремої механізованої бригади успішно взяли в полон двох російських окупантів, прикинувшись самі росіянами. Їхня російська мова була настільки досконала, що вороги не викрили хитрощів, відкрили їм доступ, і після цього українські військові затягнули їх у закритий простір, де вже розкрили свою справжню ідентичність і взяли під контроль; серед полонених був і молодий хлопець 2007 року народження, який спочатку боявся через чутки про нібито жорстоке поводження, але потім визнав, що українці ставляться до них добре.

Російські військові все частіше жаліються на умови