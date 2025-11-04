Російські солдати, які йшли у наступ за якусь "путінську ідею", вже давно померли. Зараз залишилось багато росіян, які бояться смерті та здаються у полон при першій можливості.

Серед окупантів є і категорія, яку називають "ображені на командирів". Це ті, які вижили після цинічних штурмів, але залишились без кінцівок або з важкими травмами. Такі росіяни самі здають своїх командирів, бажаючи їм смерті.

Журналіст та блогер Дмитро "Апостол" Карпенко ексклюзивно розповів 24 Каналу, що приховують російські полонені та скільки грошей він платить росіянам, які здають своїх.

Про програму "Апостол платить гроші"

Як часто вам дзвонять росіяни?

Я не відповідаю на дзвінки. Або відповідаю вкрай рідко.

Лише за сьогодні у вас приблизно два десятки повідомлень за день.

Це у WhatsApp.

А ще де пишуть?

Ще є Telegram, Signal та пошта.

Приблизно тисяча повідомлень за день може бути?

Ні, до 100. Залежно від дня, тижня та того, що відбувається на фронті.

Зараз почали частіше писати?

Це відбувається хвилеподібно. Тобто якщо я десь з'являюся в публічному просторі, коментую, пояснюю. Тобто фактично я тут для того, щоб про мене, можливо, дізналися ті, хто не знає, і так само написали.

Тому що процес популяризації програми "Апостол платить гроші" – також частина роботи, плану. Зараз YouTube заблокований, тому шукаються різні інші способи популяризації. Ті, хто користуються VPN, ті знають.

Плюс у Telegram знайомі друзі, товариші, ті, які хвилюються, теж репостять. Так відбувається популяризація. З'являються нові люди, які пишуть.

Тобто, на вашу думку, більше працює "сарафанне радіо" чи все-таки соціальні мережі?

Це комплексна річ. Тому що якщо виходить інтерв'ю із військовополоненими, там є вставка про мою програму. Якщо воно "заходить", його викачують, воно починає поширюватися де тільки можна. Це один з каналів донесення інформації про те, що є така програма.

Є самі військовополонені, які мене знають, яких обмінюють, а потім вони знову потрапляють на війну та пишуть мені. Є різні телеграм-канали. Є, як зараз, розмова з вами фактично на нову аудиторію, яка також, можливо, дасть якийсь потік нових звернень за програмою.

Яку інформацію передають росіяни?

Цікаво, як вас знаходять росіяни? Ви вже трохи зачепили цю тему. Але хочеться розуміти, де пишуть здебільшого? Скільки випадків підтверджених, що вони повідомляють точну інформацію про те, що треба туди вдарити? Як часто вони повідомляють, здають своїх же росіян? Або вони переважно повідомляють про якісь "жирні" цілі? Наприклад, НПЗ, газопереробні заводи. Чи більше таки військові цілі?

Пише дуже багато людей. Починаючи з людей, які шукають своїх зниклих безвісти родичів, громадян, солдатів армії Росії. Я їх відправляю до проєкту "Хочу знайти". Це проєкт нашого традиційного штабу. Далі їм допомагають шукати чи не шукати.

Пишуть безпосередньо учасники так званої "СВО", так звані солдати. Це починаючи від рядових сержантів, "Шторм-Z", до старших офіцерів, які перебувають безпосередньо на війні, на окупованій території.

Так само пишуть військові глибоко в тилу з різних частин, які там забезпечують постачання, зі складів, місць, де зберігається різна техніка, яка потім комплектується та вирушає на війну. Або з різних арсеналів так само пишуть люди, які військові. Вони ж пишуть чи за гроші, чи з якихось ідеологічних причин.

Безумовно, пише багато цивільних людей. Зокрема, мене за моєю програмою цікавлять контакти з інженерами різних заводів ВПК. Там, де виробляється різна військова техніка, обладнання.

Яскравий приклад роботи програми був, коли у 2023 році написали інженери однієї компанії. Вони виробляють 90% техніки РЕБ для армії Росії. Вони передали дуже багато документації. Без грошей. Їх цікавили документи, за допомогою яких вони поїхали до Європи. Тобто це завершена історія, спецоперація із ГУР. Це один із таких прикладів.

Яку інформацію вони передали? Точні координати заводу?

Ні, це велика компанія, де працює понад 5 тисяч людей. Вони передали багато проєктної документації, технічні характеристики.

Зокрема, там була повністю вся документація на "Орлан". 100 гігабайтів інформації вони передали. Вона була надана нашим інженерам-конструкторам. Звісно, ​​вона враховується у роботі. Наші багато чого звідти скопіювали.

Історія росіянина, який воює за Україну

З того, що вийшло на вашому ютубі. Саме місяць тому ви показували кадрового офіцера. Завдяки його зусиллям "мінуснули" частину 36-ї гвардійської бригади. Він потім перейшов на наш бік. Як таке трапляється? Ці люди самі виходять на вас? Яка їхня мотивація? Чому вони це роблять? Чи багато таких, які потім переходять на наш бік?

Саме випадок із Левом. Це ім'я офіцера. Він інтерв'ю з військовополоненими дивився ще до того, як випустився з військового інституту. Тобто він дивився інтерв'ю, бувши курсантом, потім випустився, його розподілили. Він одразу вже знав, що коли потрапить на війну, то піде здаватися в полон.

Перед тим як переходити до нас, він давав багато інформації, за допомогою якої 36 бригада в районі Курахового стояла дуже довго і не могла нічого зробити. Тобто це один із випадків.

Таких випадків досить багато, тому що доля цих людей відрізняється. Є різні варіанти. Ні для кого не секрет, що люди, які нам допомагають, мають різні опції.

Перший варіант. Вони можуть прийти в полон, сидіти там до кінця. Про те, що вони робили, працювали на наші спецслужби, ніхто не дізнається ніколи .

Вони можуть прийти в полон, сидіти там до кінця. Про те, що вони робили, працювали на наші спецслужби, . Другий варіант. Вони можуть вступити до наших різних підрозділів і служити там. Найголовніше, що їхні історії – на їхній розсуд: бути публічними чи ні. Мені тоді під роликом писали: "Навіщо ви це показали?". Це був усвідомлений крок Лева. Він хотів, щоб його показали, хотів розповісти свою історію. Хотів своєю дією продемонструвати, що можна, що потрібно так робити, що треба переходити на бік добра. Тобто він це робив спеціально, свідомо. Його ніхто не міг силою змусити.

Поруч був командир РДК. Ми все це знімали десь на війні. Вони якраз були на позиціях. Тобто я приїхав, почалася розмова, чи він хоче. Насамперед він мені надіслав повідомлення 7 липня про те, що рівно рік минуло, коли його вивели й зустріли. Я його там зустрічав. Уночі там сиділи. Минув рік, і він сам написав. І зайшла розмова, що він вирішив. Так, вирішив.

Я зацитую його повідомлення, тому що це дуже цікаво. "Тепер у мене є можливість бути поруч із тими, ким я захоплювався від початку повномасштабного вторгнення, і навіть робити якийсь внесок у спільну справу. Я приблизно уявляю, як після спілкування з покидьками з полону ви ставитеся до росіян. Але так склалося, що не всі однакові". Таку людину можна вважати "хорошим рускім"? Після того, як він перейшов на наш бік.

Він зараз служить. Саме зараз, коли ми записуємо інтерв'ю, він на позиціях зі зброєю і з автоматом захищає нашу землю. Водночас коли він був офіцером кадровим у 36-й бригаді, за його інформацією, наша бригада, яка стояла навпроти 36-ї, не втратила за 7 місяців жодного метра. Там було вбито 300 – 500 окупантів, Тепер скажіть, Лев – це "хороший" чи поганий рускій? Чи хто він?

Ким він себе вважає? Він тепер хоче жити в Україні, працювати на благо нашої країни?

Він вже півтора року воює за нас.

Я так розумію, для своєї країни він – зрадник?

Так. Але я не вважаю, що він зрадник. Я сказав "так", але це за визначенням. Що він зрадив? Він не зрадив свою країну. Він чітко усвідомлює та розуміє, що це несправедлива війна, що він не хоче бути на боці зла.

Він 7 місяців працював, допомагав військовим. Це було 24 на 7. Ми із ним були на зв'язку. Є сотні цих розмов. Я повідомляв і вночі, і вдень, і суботами, і неділями, і 31 грудня, і 1 січня. Ця річ працює цілодобово.

Він поганий росіянин? Після того, як ми його зустріли та привезли, він пройшов спецперевірки, поліграф – усі ці історії. Вступив до лав Сил оборони України. Він не окремий солдат, який біжить. Або він втратив звання. Він не офіцер, тому що його звання у нас не прирівнюється. Але він уже воює півтора року.

Як часто вороги переходять на бік України?

Як багато людей, які переходять воювати на наш бік?

Їх досить багато. Якщо хтось хоче зібрати всю колекцію, то теоретично може це зробити. Тобто є люди, які не показані. Вони не є публічними й не будуть ніколи.

Лев захотів бути публічним. Він захотів розповісти свою історію. Є багато інших історій, у яких люди багато допомагають, роблять для нашої країни. Потім наші спецслужби допомагають їм перебратися, вибратись. Вони зараз десь є, щось роблять.

До речі, пам'ятаю, що очільник ГУР Кирило Буданов казав, що є люди, які живуть глибоко у російському тилу. Вони там навіть як Z-патріоти, але працюють на нашу країну. Можливо, у вас є такі приклади? Ми не говоритимемо конкретно про особистості. Але цікаво, чи є у вас такі, які живуть у Пітері, у Москві, та повідомляють?

Безумовно, є. Як ви вважаєте, звідки з'являється відео, коли щось відбувається? Це таких людей просять кудись поїхати, подивитися, що відбувається.

Тобто у мене є золоте правило. Та кількість телефонів, яка лежить в інших місцях, де я буваю, не тому, що мені так хочеться або прикольно тягати цілий рюкзак телефонів, ноутбуків.

Це через те, що є кілька правил. На один номер, на один обліковий запис не більше певної кількості людей. Є публічний обліковий запис, куди пишуть 100 осіб на день. Але коли людина себе зарекомендувала чи ще щось, то з нею працюють люди.

Безпека людей – найголовніша річ у цій історії. За весь час дії програми ніхто, хто зі мною працював, не пропав зі зв'язку. Люди виконують базові речі, які я розповідаю їм, записую відео, базові правила безпеки.

Зокрема, потрібен окремий телефон, треба видаляти діалоги, користуватися лише Wi-Fi, VPN і так далі.

Але чи російські спецслужби не можуть виявити таких? Завдяки вашим рекомендаціям це все так працює?

Це в принципі базові речі з безпеки будь-якої людини, яка живе у 2025 році. Будь-яка людина це повинна знати та вміти: що таке зв'язок, як він працює, що таке VPN, для чого це все треба.

Я постійно говорю, що умовно у 2005 році людина зі смартфоном, яка могла зайти в інтернет – це був типу крутий чувак. Зараз якщо у тебе немає смартфона, месенджера, то хто ти? Якийсь стародавній мамонт.

Я переконаний, що всі дуже скоро будуть користуватися VPN так само як вмиватися і мити руки вранці.

Українці теж?

Так, звичайно. Тобі подобається розуміти, що наші спецслужби знають, чим ти займаєшся?

Я нічим поганим не займаюсь, нехай знають. Головне – щоб ворог не знав.

Ми маємо закон, який забороняє читати листи. Це порушення листування. Фактично інтернет – це таке ж листування. Я, наприклад, не дуже хочу, щоб поліція, СБУ, ще хтось міг у два клаци зрозуміти, куди я заходжу в інтернеті не за родом своєї діяльності, а в принципі. Навіщо комусь знати?

Крім компроматів. Якщо людина йде на сайт магазину якогось ОККО, то він іде купувати собі бензин. Є різні фактори, які складаються. Я вважаю, що це не має бути доступним. Це має бути доступно за рішенням суду.

Як "Апостол" використовує інформацію від росіян?

Повернемося до теми довіри. Що має відбутися, щоб ви почали довіряти людині – якщо вона вам скидає фотографії, координати? Які етапи вона має пройти?

Якщо взяти стандартну ситуацію, то, наприклад, мені хтось написав і дав місцеперебування якихось бліндажів, сказавши, що "там сидять якісь командири". Це очевидно воєнна інформація, яку я не поїду туди перевіряти. Але я можу запитати у військових, і вони або підтвердять цю інформацію, або не підтвердять. Принаймні вони скажуть, мовляв, так, у цьому місці стоїть ця бригада, цей полк, ця дивізія.

Тобто у мене є зворотний зв'язок. Військові просять уточнити перше, друге, третє. Я уточнюю, і потім "щось відбувається". Після цього військові дають оцінку, що все підтверджується і вони працюють.

Це – щодо воєнної теми. А ще є теми, що пов'язані зі зрадниками. Не є секретом, що вони перебувають серед нас. Це українці, які працюють на Росію. Мені іноді дають інформацію про них. Це компетенція Служби безпеки України.

Відповідно вони займаються цими питаннями, а також військова контррозвідка. Тому що я не можу цього робити, не маю компетенції, можливостей, часу.

Отримати інформацію про зрадника можна, а що робити далі, який має бути результат? Притягнути до кримінальної відповідальності. Так воно і працює.

Категорія "ображені на командирів"

Яка мотивація людей, які вам зазвичай пишуть – переважно гроші?

По-різному. Є люди, які щиро хочуть допомогти. Вони не згодні з тим, що відбувається, з тим, що вчиняє Росія, як країна в особі Путіна.

Є ті, хто одразу зазначають, що не будуть говорити на політичні, ідеологічні теми. Їх цікавлять тільки гроші, скільки буде коштувати та чи інша інформація.

Існує ще категорія "ображених на командирів". Коли командир відправив 100 людей і серед них вижило троє. І той, що вижив, хоче помститися. Він зі шпиталю, де лежить – у нього, наприклад, немає ноги – мені пише, що йому нічого не треба. Можливо, хіба гроші на ліки. І він говорить, де розташований бліндаж комбата, який відправив тих солдатів, що загинули.

Із цивільними так само – у них різні мотивування. Маємо великий бонус, що у багатьох росіян є родичі чи знайомі в Україні, і вони теж хочуть допомагати. Тому фінансовий складник не настільки великий. Більше звернень від тих, кому не потрібні гроші.

Ви показували телефон, вам навіть пишуть: "Я просто хочу мира". Є ті, хто дійсно хоче, щоб закінчилась війна?

Є багато любителів потеревенити, тих, хто знає, як все зупинити, а всі "дурні" – ніяк не можуть це зробити. Вони "знають" координати кабінету Путіна і де він їсть. Туди потрібно лише лазером стрільнути.

Тобто пишуть багато божевільних. Вони вважають, що всі навколо дурні, тільки вони – розумні.

Щодо статистики – скільки є підтверджених випадків, коли люди ефективно наводили на жирні цілі?

Я не можу про це говорити, але оцінка програми у військових і людей, яким передається інформація, дуже висока. Це не десятки, і не сотні.

Я не спілкуюсь з усіма, а з тими людьми, які, на мою думку, є ефективними. Якщо я буду спілкуватися з тисячею людей, які дають правильну інформацію, кожного дня, навіть якщо кожний напише "привіт" і я відповім "привіт", то це займе кілька годин. Тому люди передаються і вони більш ефективні. Так воно працює.

Скільки грошей платить за інформацію?

Назвіть ваші розцінки? Можливо хтось після інтерв'ю захоче використати ці можливості?

Якщо мовиться про звичайних військових армії Росії, то я не прихильник працювати за схемою – на тобі склад, туди прилетіло, отримай за це 500 доларів, 20 чи 50 тисяч рублів.

Я знаю чітко, які зарплати отримують на різних посадах у Росії. Якщо людина пише мені про гроші, я їй зазвичай пропоную плюс одну заробітну плату. Наприклад, якщо він отримує 200 тисяч рублів, то від мене ще буде мати 200 тисяч – чотири рази по 50 тисяч.

Мовиться про систематичну співпрацю чи одноразову?

Зі мною працюють роками. Це розпочалось у 2023 році. Людина, яка починає працювати, бачить, що її не кидають. Якщо вона отримує гроші у будь-якому вигляді, в якому бажає, – у рублях, на картку сусіда, на свою картку, у крипті, або може вийти на вулицю і знайти там пачку цигарок, в якій лежатиме 20 тисяч рублів.

А як ви доставляєте їх?

Є різні люди, які вміють це робити. Наприклад, пише людина з Москви чи Санкт-Петербурга, що її звільнили з роботи, їй немає чим зайнятися. Нічого корисного вона щодо війни дати не може, але може виконувати прості завдання.

Я даю спершу кілька простих завдань. Він підтверджує їх, виконує – фотографує щось, робить щось, а потім даю завдання покласти пачку цигарок з грошима і взяти звідти пару купюр.

Зазвичай звідки вам пишуть – з Москви, Санкт-Петербурга чи з віддалених регіонів?

Географія всієї Росії. Причому, частіше пишуть з віддаленіших регіонів, тому що там люди бідніші. Там немає ФСБ, або вона там у млявому режимі.

Наприклад, вам повідомляють, де розташований НПЗ чи газорозподільча станція. Як ви перевіряєте, що людина вам вказала правильну інформацію?

Де розташований НПЗ – це не цікаво, таку інформацію можна дізнатися з Google-карт. Ба більше, цих конструкцій та проєктів НПЗ не так вже й багато.

Цікаво, які засоби ППО стоять по маршруту БпЛА, щоб вони не зустрілися, припустимо, з "Панцирями". Тому відео, на якому знято, де стоїть такий засіб, вже корисніше.

Які у вас були найбільш креативні пропозиції від людей, що до вас звертаються? Що вас найбільше зацікавило?

Такого не було. Наприклад, мені може написати адміністратор банку, який може запустити софт, який я йому дам.

Навіть у сфері кібербезпеки це може працювати?

Я сам ITшник, я на цьому знаюся. Навіть лікар з якогось шпиталя цікавий. Він отримає додаткові 48 тисяч рублів до своєї зарплати, якщо буде, наприклад, передавати списки "200-х" і "300-х", що надійшли до його шпиталю.

З цього військові вже можуть робити аналітику щодо втрат росіян, що відбувається, коли будуть відведені бригади, полки, підрозділи.

Тому інформація заради інформації не потрібна, вона уся відома. Потрібно вміти користуватися базовим пошуком, і все знайдеш. Але є тонкі речі.

Наприклад, в Ростові побудували рік тому найбільший морг, і у мене звідти є цілі відеотури. І людина мені каже: "Давай що-небудь зробимо, спалимо". Я кажу: "Почекай".

Чи багато людей, які хочуть нашкодити російській економіці? Яка їхня мотивація?

Це люди, які говорять, що можуть щось зробити. Але я як цивільний блогер-журналіст не хочу потрапити під критерій міжнародного тероризму.

Тому я цих людей передаю іншим спеціалістам і вони далі займаються цими історіями. Я не можу займатися усім, це технічно неможливо.

Я є тим, хто може зустріти людину, поговорити з ним і щось разом придумати. А далі ця людина буде або працювати напряму зі мною, або з іншими людьми.

Безпека тих, хто передає інформацію

Можете назвати ТОП-3 жирних цілі, які вдалося досягти завдяки вашому проєкту?

Всі бачать у телеграмі багато роликів, як кудись щось прилітає і щось відбувається. Коли я віддаю інформацію військовим, якщо хтось щось з цією інформацією робить, він не знає, що вона прийшла від мене. Навіщо це конкретному виконавцю, який запускає HIMARS? У нього завдання виїхати, стрільнути та поїхати. А всіх інших завдання – подивитись у телеграмі відео та поаплодувати.

Лев розповів і всі здивувалися, тому що про цей полігон тоді багато писали, говорили. Так склалося, що це був він і того ранку теж був я. Є багато фото, відео. Але коли про це писали, ніхто нічого не говорив. І це було півтора року тому.

Безпека людини, яка зі мною працює чи за моєю програмою, на головному місці. Сенс публікувати щось та розкривати інформацію немає, щоби не поставити під удар людину, яка дає цю інформацію. Це найголовніше правило всієї цієї історії.

Якщо ці люди працюють роками, то вони можуть принести ще багато користі.

Це так, і це факт і сутність того, що відбувається. Вони собі живуть, підіймаються по кар'єрних сходах, з ними щось відбувається, вони отримують нові звання, обіймають нові посади. Який сенс руйнувати це?

Про ту саму 36 бригаду ніхто не знав. В українській бригаді, що стояли навпроти, знали тільки дві людини. У цьому і є суть розвідки – ти надаєш інформацію, яка підтверджується, але ти не розкриваєш джерела.

Найголовніше, що є інформація і вона підтверджуються, але ти не розкриваєш джерело. Вдається рятувати наших та чітко і цілеспрямовано кудись працювати, когось зустрічати на початку штурму. Навіщо комусь знати деталі?

Ви гарантуєте безпеку цим людям. Навіть якщо з відмінусованих дуже багато російських військових, ви цю людину, якщо вона хоче приїхати в Україну і працювати на нас, забираєте звідти?

Зазвичай це проговорюється. Не завжди людині вдається перейти через ЛБЗ, тому що там багато мінних полів, погана ситуація, літають дрони. Але це все вирішується.

Ми зі свого боку можемо вийти на свої підрозділи й сказати, що сьогодні о 4-й ранку буде йти хтось без зброї та кричатиме пароль – не стріляйте. І його вийдуть і зустрінуть. Має збігтися багато різних обставин. Якщо людина хоче, то все це робиться. Навіть через треті країни.

Про погрози та власну безпеку

Вам особисто погрожують? ФСБ вас не переслідує?

Ні. З ФСБ я на зв'язку. Вони ж зрадників продають. Є й ті, хто погрожує. Кожне десяте повідомлення з погрозами.

А в Україні є, хто таке пише?

Звичайно. Пишуть: "Ми тебе знайдемо, заріжемо". А я відповідаю: "Знаходьте, ріжте".

Як ви до цього ставитесь? Ви розуміли, на що йдете?

Тоді не було розуміння, що буде. Не можу коментувати, але моєю безпекою займаються. Я не ходжу, де хочу, по місту. Але не можу сказати, що це прикольно. Це зовсім не так.

Що розповідають полонені росіяни?

Ви спілкуєтесь з російськими військовополоненими. Чого вони бояться найбільше – потрапити у полон до нас чи, що свої ж вб'ють?

Це дуже абстрактне питання. Всі бояться померти. Залежно від підрозділу, до якого належить солдат чи офіцер, різні умови.

Десь є загороджувальні загони, десь – немає. Солдат – мобілізований, контрактник чи той, кого відправляють у штурми, що не мають сенсу. У всіх концепція різна, у кожного свої страхи.

Є ті, хто бачив інтерв'ю мої чи Золкіна, і вони знають, що в полоні не так, як розповідають командири. Також є ті, хто потрапляє на ЛБЗ і одразу йдуть здаватися, тому що інакше вони помруть. Вони бачать, як за 6 днів можуть покласти три батальйони. І з тих, хто туди йде, ніхто не повертається.

Крім того, є офіційна державна програма "Хочу жити", яка працює. Там можна залишити заявку і за програмою здатися у полон. Тому ті, хто хоче вижити й не померти у тупому "м'ясному штурмі", мають на це шанси, завжди є різні варіанти.

Бояться здаватися у полон ув'язнені, люди з нещасливих родин, хто не знає, що таке ютуб. У них в голові складається картина, що у полоні з ними трапиться щось страшне.

А потім коли вони потрапляють у полон, у них змінюється концепція, відбувається злам. Одне діло, коли полонений 8 днів пив свою сечу, і коли прийшли наші штурмовики, забрали його та дали випити чай і з'їсти бутерброд.

У вас були такі реальні історії?

Звичайно. Зараз таке з кожним п'ятим відбувається. Це нормально, це фізіологія людини. Тебе закидують на позицію, на якій у тебе немає забезпечення три тижні, а тобі треба щось пити. Були навіть випадки канібалізму. В інтерв'ю це розповідають.

А що там із психікою після цього?

Було декілька історій із поїданням людини. Одна на агрегатному заводі у Вовчанську, Харківська область. У РДК у 2024 році була ціла спецоперація. Цей завод був в оточенні наших Сил оборони дуже давно і не могли звідти вибити всіх росіян. РДК туди увірвалися, зачистили, набрали полонених.

Вони розповідали, що один хотів багато їсти, його "задвохсотили" і потім вони його їли. Нещодавно потрапив полонений, коли він уже потрапив до в'язниці, дізнався, що їв людину.

Чому росіянам страшно йти на обмін?

Коли у росіян розвіються міфи щодо українського полону, то більшість хоче повернутися до Росії чи не хоче?

Це залежить від того, наскільки розумний росіянин. Якщо полонений на досвіді та на знаннях, то він уникатиме можливості повернутися по обміну. Через те, що він однозначно знатиме, що він піде вдруге. Тільки тоді попаде вже в набагато гірші умови, бо він уже той, хто схильний до зради. "Чому ти не підірвав себе?" Ну, типу на базовому.

Є полонені, які потрапляли в полон вже двічі, є полонені, які сидять у полоні й "чіляться" вже на довічному. У нас є закон про те, якщо росіянин потрапив у полон вдруге, то його засудять на вічне позбавлення волі.

Так от, розумні починають складати. Які варіанти? Повернутись і "задвухсотитись" чи спробувати вступити в наші підрозділи? Це окремий напрямок, який також є.

А у вас були ті, хто двічі потрапляли в полон?

Так, були.

І який вибір вони зробили?

Ніякий, сидять у полоні зараз.

Не почали працювати?

Ні. Вперше потрапив один. Це був, здається, 2023 рік. Зараз дуже багато потрапило в полон тих, кого віддали за обмінами, згідно з турецькими домовленостями. Ось у травні під час обміну я проходив автобусами, військові запрошували знімати.

Там були ті, які пішли у травні на обмін, а наприкінці червня вони вже потрапили вдруге у полон.

Там механіка проста. Обмін на кордоні з Білоруссю, потім Мосрентген або Подольськ, це Московська область, ФСБшні частини. З ними там "працюють" від трьох днів до трьох – чотирьох тижнів. Потім за ними приїжджають з їхніх частин.

Що означає "працюють"?

ФСБшники їх питають, на кшталт обставини, як потрапив у полон, когось свого вбивав чи не вбивав, якщо хтось "мутний" – поліграф, але все одно все закінчується тим, що ти їдеш у пункт тимчасової дислокації, і знову йдеш у штурм.

Вони не мають такого, як в Україні, що після обміну полонені можуть не йти далі у військо?

У нас є закон України про демобілізацію після полону, тобто військовослужбовець може написати рапорт на звільнення.

Вони такого не мають. У них полон – це обтяжувальна обставина, після якої ти маєш спокутувати. Там концепція інша, там ти не маєш потрапити в полон. Для цього тебе інструктують, що ти маєш себе або вбити, або підірвати.

Тому ми всі бачимо відеоролики, де вже є ціла колекція, понад 200 самострілів, коли вони себе вбивають. Чому вони це роблять? Тому що вони знають, що евакуації не буде, і на них, у кращому разі, чекає полон. А полон це поїхали далі у ФСБ, ремонт і по-новому.

Що чекає на російських солдатів?

Виходить шлях "СВОшника": або ти воюєш, або потрапляєш у полон і знову потрапляєш на так зване "СВО". Тобто іншого шляху немає? Чи просто самостріл?

Ні. Є варіант важкий "300-ий", наприклад, ампутація, тоді його спишуть.

А чи є такі, що стріляють собі в ногу, щоб було поранення та відправили додому?

Ні. Є багато історій, як вони самі себе "трьохсотять". Є багато історій, як вони готують кулі, дістають сердечник, туди кладуть уламки та стріляють. Тобто, вони не хочуть йти, вони знають, що буде.

У них зараз зменшили виплату за поранення. Зараз у них поранення середньої тяжкості, здається, 100 тисяч рублів. Важкий, коли у тебе реально ампутація.

Хто потрапляє в полон?

Якщо порівнювати мотивацію росіян у 2023 році й зараз, як вона змінилася? Що розповідають полонені? Вони йдуть досі за гроші? Чи є якісь ідеологічні переконання?

У 2023 році заходили здебільшого кадрові військові. Строковиків було небагато. Пригожин відкрив історію з зеками, і пішли зеки. Пригожин закінчився у 2023 році, і тоді естафету з зеками, засудженими та підсудними підхопило Міністерство оборони.

При цьому "мобіків" уже не було, лишилися "контрачі". "Контрачі" – це 90% натовпу, це контингент низького соціального статусу у форматі алкоголіки, волоцюги, проблемні, аліментщики тощо.

Станом на зараз нова тенденція це те, що дуже багато іноземців. За останніми даними нашого координаційного штабу у полоні понад 150 іноземців із понад 36 країн світу. Починаючи від Африки, Іраку, тобто 36 країн – це не громадяни Росії, які потрапили на війну через те, що їх просто за малі гроші купують.

Якщо брати якогось громадянина Ємена, де середня зарплата 80 доларів, а тут йому кажуть, валитимеш ліс за 2,5 тисячі доларів, він прилітає в Шереметьєво, підписує контракт і їде на війну, за фактом все одно за 2,5 тисячі доларів – за 200 тисяч рублів. Але це війна і він потрапляє в полон.

Але найгірше те, що вони не потрібні РФ, їх не обмінюють. За весь цей час не поміняли жодного іноземця.

А що вони роблять? Вони тут сидять, в Україні?

Вони тупо сидять у нас в полоні.

І ті країни також не міняють?

А як вони можуть міняти, якщо вони не є сторонами конфлікту? Поміняти на що і як?

Китайці, корейці теж сидять у нас?

Вони ж не є стороною конфлікту. Росії вигідніше показати якогось "десанта" на телевізорі, ніж показати якогось незрозумілого типа, який навіть російською не говорить. Тож це логічно. Вони сидять у полоні. Працюють.

Але це не на державному рівні відбувається, це вербування чи контракти?

На державному. Ну, а як по-іншому.

І держава потім їх не повертає?

Ні. Ну бо від них – поганих солдатів – толку немає. Краще забрати якогось молодого і відправити вдруге, ніж забрати афроамериканця, від якого ніякого толку.

Яке тоді співвідношення росіян і цих іноземців, які до вас потрапляють?

Співвідношення сказати не можу, бо якщо я скажу зараз число, то можна буде легко порахувати, скільки їх всього в полоні. Ця інформація закрита.

Що приховують полонені?

Хочеться зрозуміти, скільки з тих, з якими спілкуєтеся, реально брешуть? Тому що у вас було спілкування з одним із полонених, і потім ви випускали другу частину, де він спростовував майже все, що він говорив у першій частині. Так часто трапляється?

Вони гадають, що їм буде від цього легше перебувати в полоні. Але одна справа, коли ти зізнаєшся в тому, що ти робив і будеш з самого початку ворогом, а інша справа, коли ти такий "на лайтах", мовляв, мене з в'язниці забрали, мене відправили, я взагалі не хотів, мені у в'язниці зробили такі умови, за якими я там не міг перебувати.

Тобто, відповідаючи на запитання, скільки з них обманює, їх насправді небагато, але правда згодом все ж знаходить людину, яка збрехала, як було з Аксьоновим.

То більшість все ж кажуть правду?

Я думаю, що зі 100 осіб 90 говорять правду. 10 приховують те, що вони робили. Це доказ того, що їх ніхто не готує, не катує та не налаштовує.

Тобто, якби я знав цю правду, я б її сказав, правильно? Правильно. Якщо він мені каже, що мене там із в'язниці відправили ФСБшники, то чому мені йому не вірити?

Коли писали в коментарях: "Ти його не розкусив", ну а як мені його розкусити? Я можу розкусити, але тільки ютуб не оцінить і Женевська конвенція не зрозуміє.

Тому він навалює, навалює. Зараз у нього все гаразд. Друге інтерв'ю вийшло набагато пізніше за перше. Ним зараз займаються правоохоронні органи. Це відбувається дуже часто після інтерв'ю.

Тобто, коли полонені розповідають те, що цікаво нашим спецслужбам, нашим правоохоронним органам, Офісу генерального прокурора.

Як часто вам трапляються полонені, які кажуть, що я до війни був нормальною людиною, у мене є родина, сімʼя, мене змусили?

Так вони це всі говорять. Є дві категорії:

зеки – йшли, щоб не сидіти, бо тяжко сидіти;

не зеки – йшли й говорили: "Мені це все не треба, я у цивільному і так добре почуваюся".

То так званих "путіністів" там мало?

Ідейні патріоти чи ідіоти закінчилися ще 2023 року. Їх уже фізично немає, вони вже всі вбиті. Той, хто ідеологічний, сидить перед екранчиком смартфона і навалює десь у телеграмі, але не на війні.

Z-канальчики ці, це типи, які жодного разу навіть не були там (на війні, – 24 Канал). Є ціла пачка Z-патріотів, які до лінії бойового зіткнення не наближалися до тисячі кілометрів. Але при цьому вони там збори збирають, нібито передають, а потім уже там зашквари нескінченні.

