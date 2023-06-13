"Нас сильно на*бали": 19-річний полонений розповів, як їхав на фронт "рити окопи"

Днями Сили оборони взяли у полон 19-річного окупанта Василя Кочкіна. Він потрапив на фронт, підписавши у в'язниці контракт з російським міноборони.

До слова, потрапив у в'язницю через незаконний продаж металу. Юнак мав відбувати покарання протягом 3 років, проте "повівся на амністію" й поїхав на фронт, повідомляє 24 Канал.

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Їхав копати окопи

Полонений зізнався, що потрапив на фронт, підписавши контракт з російським міноборони. За словами Кочкіна, у березні на фронт поїхало близько 150 осіб. Він бідкається, що буцімто їм везли лише рити окопи, проте згодом кинули на передові позиції.

Нас сильно на*бали. Сказали пів року копати окопи, а потім буде амністія,

– жаліється полонений.

Кочкін розповів, що їм обіцяли кожного місяця платити 205 тисяч рублів лише за те, що вони 6 місяців ритимуть окопи. Після цього – буде амністія і їх відпустять додому. Проте за 2 – 3 дні до закінчення контрактів солдатів вивезли на передові лінії без зброї. Командування наказало їм пильнувати за зоною розмежування.

Полонений бідкався, що йому було "дуже страшно", коли почали стріляти. Мовляв, він був до такого не готовий і ніколи не бачив смерті. Кочкін розповів, що під час штурму українських захисників його "товариші" з автоматами побігли відбивати атаку, а він залишився чекати, бо "дуже боявся". Як наслідок – добровільно здався у полон.

Кого Росія відправила воювати в Україну

Росіяни, потрапляючи в полон, починають жалітися на російське керівництво. Черговий полонений не став винятком. Загарбник Владімір Отришко, який воював у складі підрозділу "Шторм Z" розповів, що на війну відправляють абсолютно всіх.

"Старих, сліпих, косих – всіх нах*й списали, на передову відправили. Йому (російському солдату – 24 Канал) дали автомат, а він не знає, з якої сторони до нього підходити, як і я", – бідкається полонений.

До слова, Отришко у 2021 році сів за вбивство. Він мав відбувати покарання протягом 14 років, проте пішов воювати проти України.