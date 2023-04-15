Хороший улов: під Мар’їнкою взяли в полон щонайменше 6 росіян – відео допиту
Джерело:телеграм Олександра Тарнавського
Українські захисники не забувають поповнювати обмінний фонд, аби виміняти окупантів на наших героїв. Зокрема, кількох росіян взяли в полон під Мар'їнкою.
Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Також він оприлюднив відео їхнього допиту.
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Під Мар'їнкою в полон взяли кількох росіян
Тарнавський 15 квітня показав шістьох окупантів, яких ЗСУ взяли в полон під Мар'їнкою.
"Так виглядають взяті в полон під Мар‘їнкою орки. Гарна робота наших воїнів!" – написав командувач.
ЗСУ взяли росіян у полон під Мар'їнкою: відео
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Росіяни масово здаються у полон
Напередодні в ГУР МО повідомили, що у березні 2023 року до українського державного проєкту "Хочу жить" надійшло більш ніж 3 000 заявок. Це вдвічі більше за попередні щомісячні показники. До прикладу:
- у жовтні та грудні 2022 року в середньому фіксували 1 400 – 1500 звернень щомісяця,
- у січні та лютому кількість заявок зросла до 2 500.
Також зросла активність здачі росіян у полон безпосередньо на полі бою. Такі тенденції в ГУР МО пов'язують з наближенням контрнаступу ЗСУ.
Речник проєкту "Хочу жить" також розповідав, що російські військові здаються в полон по всій лінії фронту. Зараз сплеск охочих є таким великим, що ці операції відбуваються кожні 2 дні. Окупанти здаються як по одному, так і групами.
Деякі з них приходять разом з технікою. Якусь ЗСУ вже навіть використовують на фронті проти російських загарбників.
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Перелік контактів, куди можуть звертатися солдати російської армії чи їхні родини
Для російських солдатів, які перебувають на території Росії, та їхніх рідних є можливість зв'язатися через телеграм або вотсап:
- +380956886888;
- +380936886888;
- +380976886688.
Для тих військових, які перебувають на території України:
- 688 – тільки з українських номерів;
- +380956886888;
- +380936886888;
- +380976886688;
- +380665803498;
- +380931192984;
- +380443508917.
Окрім цього, можна використати чат-бот "Хочу жить" у телеграмі. Більше інформації можна знайти тут.