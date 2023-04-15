Хороший улов: під Мар’їнкою взяли в полон щонайменше 6 росіян – відео допиту

Українські захисники не забувають поповнювати обмінний фонд, аби виміняти окупантів на наших героїв. Зокрема, кількох росіян взяли в полон під Мар'їнкою.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Також він оприлюднив відео їхнього допиту.

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Під Мар'їнкою в полон взяли кількох росіян

Тарнавський 15 квітня показав шістьох окупантів, яких ЗСУ взяли в полон під Мар'їнкою.

"Так виглядають взяті в полон під Мар‘їнкою орки. Гарна робота наших воїнів!" – написав командувач.

ЗСУ взяли росіян у полон під Мар'їнкою: відео

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Росіяни масово здаються у полон

Напередодні в ГУР МО повідомили, що у березні 2023 року до українського державного проєкту "Хочу жить" надійшло більш ніж 3 000 заявок. Це вдвічі більше за попередні щомісячні показники. До прикладу:

у жовтні та грудні 2022 року в середньому фіксували 1 400 – 1500 звернень щомісяця,

у січні та лютому кількість заявок зросла до 2 500.

Також зросла активність здачі росіян у полон безпосередньо на полі бою. Такі тенденції в ГУР МО пов'язують з наближенням контрнаступу ЗСУ.

Речник проєкту "Хочу жить" також розповідав, що російські військові здаються в полон по всій лінії фронту. Зараз сплеск охочих є таким великим, що ці операції відбуваються кожні 2 дні. Окупанти здаються як по одному, так і групами.

Деякі з них приходять разом з технікою. Якусь ЗСУ вже навіть використовують на фронті проти російських загарбників.

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Перелік контактів, куди можуть звертатися солдати російської армії чи їхні родини

Для російських солдатів, які перебувають на території Росії, та їхніх рідних є можливість зв'язатися через телеграм або вотсап:

+380956886888;

+380936886888;

+380976886688.

Для тих військових, які перебувають на території України:

688 – тільки з українських номерів;

+380956886888;

+380936886888;

+380976886688;

+380665803498;

+380931192984;

+380443508917.

Окрім цього, можна використати чат-бот "Хочу жить" у телеграмі. Більше інформації можна знайти тут.