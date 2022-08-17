росіяни помилково скинулися на дрон для ЗСУ: хакери обкрутили їх навколо пальця

Військову техніку для Збройних Сил України тепер збирають не лише українці та громадяни західних країн, а й самі росіяни. Щоправда, роблять вони це несвідомо.

Скинутись на ЗСУ росіянам "допомогли" хакери. То ж тепер на совісті громадян держави-агресорки буде хоч одна добра справа, окрім як вимог "винищити всіх українців".

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Як росіяни на дрон скидались

ІТ-фахівців зламали російські телеграм-канали про окуповану Херсонську область. Там вони розмістили оголошення про збір допомоги для загону російських військових.

Як приманку, в реквізитах вказали рахунок вигаданого російського банку і посилання на електронні гаманці. На них росіяни й мешканці Херсонщини, які підтримують ворога, перекидали гроші. Зібрана сума вкотре довела, що в окупантів майже ніхто не вірить. Адже загалом зібрали близько 30 тисяч гривень.

Цих грошей ледь вистачило для того, щоб придбати мінідрон. Зараз він уже в руках одного з підрозділів ЗСУ на Херсонському напрямку і допомагає роздивитися позиції російських загарбників із повітря.

Раніше хакери зламали сайт клініки, яка лікує алкоголізм, й розмістили туди путіна

Наприкінці червня хакери зламали сайт Бєлгородської клініки з лікування алкоголізму. У списку пацієнтів вони розмістили російського президента владіміра путіна та його маріонеток – міністра закордонних справ сєргєя лаврова та заступника голови ради безпеки дмітрія мєдвєдєва.

Хакери навіть придумали росіянам слушні діагнози. Так, у путіна – манія величі, в мєдвєдєва – парафренічний синдром, тобто він страждає через фантастичні ідеї, приправлені галюцинаціями. А от у лаврова – шизофренія. Іншими словами балачки російського дипломата й не назвеш.

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