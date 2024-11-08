Чи справді росіяни пішли у новий наступ на Курщині: у ЗСУ дали чесну відповідь

Окупанти не припиняють спроб вибити українські сили з Курської області. У ЗСУ прокоментували дії ворога на цій ділянці фронту.

Напередодні у DeepState повідомили, що Росія поновила наступ на кількох напрямках у Курській області. Ворог готує нові масовані штурми з використанням додаткових підкріплень і традиційної тактики десантування піхоти з БМП. В ефірі телемарафону речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник відреагував на цю інформацію, передає 24 Канал.

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Ворог активізувався на Курщині

За словами військового, насправді наступальні штурмові дії противника на Курщині не припинялися. Інтенсивність обстрілів тут залишається достатньо високою. Росіяни концентрують багато живої сили і техніки. Внутрішня транспортна інфраструктура дозволяє окупантам перекидувати і поповнювати свої військові частини.

Противник завдає велику кількість авіаударів по території, яку контролюють Сили оборони. Йдеться про 40 КАБів за добу. Росіяни використовують таку саму тактику, що й на Донеччині та Півдні. Вони " в нуль" зносять власні населені пункти, а потім вдаються до "м'ясних штурмів".

Мисник зазначив, що наразі Сили оборони перебувать в активній обороні і завдають загарбникам великих втрат.

Щодо інформації про наступ, то, зазначив речник, він не припинявся. На деяких напрямках окупанти зменшують або збільшують штурмові дії.

Зараз вони накопичили сили і посилили атаки. Мисник уточнив, що Сили оборони контролюють ситуацію.

До слова, північнокорейські військові вже взяли участь у боях на Курщині і зазнали перших втрат.