Росіяни, попередньо, втратили вже близько 4 300 військових, – Міноборони

У Міноборони розповіли про результати трьох діб російсько-української війни для окупанта. За попередніми даними, Росія втратила вже майже 4300 військових.

У відомство наголошують, що наразі цифри уточнюються, адже підрахунок – процес не зі швидких. Дані можна отримати лише після завершення бою, а вони, як відомо, доволі різні за тривалістю та можуть починатися й закінчуватися у різний час доби.

Важливо Росія атакувала українські міста: де відбулися бої

Орієнтовні втрати ворога:

літаки – 27;

гелікоптери – 26;

танки – 146;

бойові броньовані машини – 706;

гармат – 49;

ЗРК БУК – 1;

Град – 4;

автомобільна техніка – 30;

цистерни – 60;

БпЛА ОТР – 2;

кораблі/катери – 2;

засоби ППО;

особовий склад орієнтовно – 4300.

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Повний текст публікації:

Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24,25,26) загарбницької війни Російської Федерації в Україні.

Літаки 27

гелікоптери 26

Танки 146

Бойові броньовані машини 706

Гармат 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобільна техніка 30

Цистерни 60

БпЛА ОТР 2

Кораблі/катери 2

Засоби ППО

Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)

інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед созереджуються на веденні бою.

Крім того інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.

Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати