Росія уперше змогла порушити роботу Starlink на фронті за допомогою потужної зброї, – NYT

Росія перед наступом на Харківщину розгорнула передові технології для перешкоджання роботі супутникового інтернету Starlink, який ЗСУ використовують для зв'язку, збору розвідданих та атак безпілотників.

Про це пишуть у виданні The New York Times.

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Росія використовує секретну зброю проти українських Starlink

У виданні розповіли, що перед новим наступом Росії на Харківщині воїни 92-ї десантно-штурмової бригади втратили життєво важливий ресурс — супутниковий інтернет-сервіс Starlink, який солдати використовують для спілкування, збору розвідданих і проведення атак безпілотників. Там зазначили, що той раптом вкрай уповільнився.

NYT підкреслив, що Starlink є критично важливим для українських військових з перших днів великої війни з Росією. В основі нинішніх перебоїв зі зв'язком – посилення перешкод з боку Росії, заявили там.

За словами українських чиновників росіяни розгорнули потужнішу електронну зброю і більш досконалі засоби для виведення з ладу системи Starlink.

У виданні підкреслили, що ці успіхи Росії становлять серйозну загрозу для України, якій часто вдавалося перехитрити російських військових за допомогою фронтового зв'язку та інших технологій, але яка перебуває в обороні від нового російського наступу.

Це, схоже, перший випадок, коли росіяни спричинили широкомасштабні перебої в роботі Starlink. Якщо їм це вдаватиметься і надалі, це може означати тактичний зсув, що підкреслить вразливість України та її залежність від послуг, які надає компанія Маска,

– йдеться в повідомленні.

Там також йдеться, що оскільки Сполучені Штати та уряди інших країн співпрацюють зі SpaceX, ці перебої також піднімають питання щодо надійності Starlink у боротьбі з "технічно складним супротивником".

В інтерв'ю цього тижня очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що нещодавні атаки Росії на Starlink, ймовірно, були здійснені з використанням нових і більш досконалих технологій.

За його словами, росіяни зараз "тестують різні механізми, щоб порушити якість зв'язку Starlink, тому що це дуже важливо для нас". Міністр цифрової трансформації України додав, що Україна постійно спілкується зі SpaceX для вирішення проблем.

У NYT додали, що SpaceX не відповіла на запити видання про коментарі.

"Ми програємо боротьбу з радіоелектронною зброєю", – сказав заступник командира ударного безпілотного батальйону "Ахіллес" 92-ї бригади із поизвним "Аякс".

"За день до російського наступу Starlink просто вимкнувся, він став дуже, дуже повільним", – додав "Аякс".

Колишня чиновниця Міністерства оборони США і експертка з питань радіоелектронної боротьби Карі А. Бінген, сказала, що Starlink та інші супутникові комунікації можуть бути порушені за допомогою використання радіочастот високої потужності, які перевантажують лінії зв'язку. За її словами, невидимі атаки, як правило, здійснюються з транспортного засобу з великою радіовежею, прикріпленою зверху.

В NYT підкреслили, що пояснення перебоїв у роботі Starlink в Україні протягом останнього року є різними.

За словами декількох експертів, Росія стала краще втручатися в сигнал між супутниками і терміналами Starlink на землі, використовуючи потужні і точні перешкоди. Інші припускають, що роботу сервісу порушила спеціалізована електронна зброя, встановлена на безпілотниках, яка може заплутувати сигнали GPS.

Різке збільшення використання Starlink також може погіршити обслуговування. У деяких випадках технічні обмеження, спрямовані на те, щоб російські війська не могли використовувати Starlink, зашкодили службі українських військових на лінії фронту. В інший час збої можуть бути більш випадковими, наприклад, на початку цього місяця, коли SpaceX повідомила про проблеми з обслуговуванням у всьому світі через сонячні бурі.

Starlink не продається безпосередньо Росії. Але цього року українські посадовці публічно забили на сполох через те, що Росія використовує термінали Starlink, придбані у сторонніх постачальників, що потенційно може підірвати перевагу України у сфері зв'язку,

– зазначили там.

У виданні наголосили, що експерти попереджали, що Україна надмірно залежить від однієї компанії, яка володіє таким життєво важливим ресурсом, особливо від такої непередбачуваної людини, як Ілон Маск. "Але залежність України від Starlink навряд чи зменшиться. Існує небагато альтернатив для такого всеосяжного і надійного сервісу", – резюмували у виданні.