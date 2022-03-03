Росіяни поширюють фейк, що Херсонщина хоче в Росію – ОВА

Росіяни поширюють неправдиву інформацію про те, що нібито Херсонщина хоче в Росію. Насправді Херсонська ОВА написала, що Херсонщина була, є і буде Україна.

Окупантам же там відправили до біса. Це трапилось 3 березня – на восьмий день війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти поширюють фейки про Херсонщину

Херсонська ОВА написала, що окупанти не лише в місті, але й продовжують поширювати інформаційну війну та писати фейки.

Наразі рашисти та рашистські ЗМІ пишуть ніби-то до них надходять звернення та телефоні дзвінки з Херсонщини з проханням прийняти область до Росії!

– написали в ОВА.

Там запевнили, що не варто вірити жодній інформації, яку бачите не на офіційних джерелах, бо це фейк.

Рашисти, йдіть до Біса! Херсонщина була, є і буде Україна,

– підсумували в ОВА.



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