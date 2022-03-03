Росіяни поширюють фейк, що Херсонщина хоче в Росію – ОВА
Джерело:фейсбук Херсонської ОВА
Росіяни поширюють неправдиву інформацію про те, що нібито Херсонщина хоче в Росію. Насправді Херсонська ОВА написала, що Херсонщина була, є і буде Україна.
Окупантам же там відправили до біса. Це трапилось 3 березня – на восьмий день війни, яку Росія почала проти України.
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Окупанти поширюють фейки про Херсонщину
Херсонська ОВА написала, що окупанти не лише в місті, але й продовжують поширювати інформаційну війну та писати фейки.
Наразі рашисти та рашистські ЗМІ пишуть ніби-то до них надходять звернення та телефоні дзвінки з Херсонщини з проханням прийняти область до Росії!
– написали в ОВА.
Там запевнили, що не варто вірити жодній інформації, яку бачите не на офіційних джерелах, бо це фейк.
Рашисти, йдіть до Біса! Херсонщина була, є і буде Україна,
– підсумували в ОВА.
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