"Загубили" Залужного та наших генералів: навіщо росіяни запускали фейк про командувачів ЗСУ

За останні кілька днів росіяни активізували інформаційно-психологічні операції. Деякі з них мають на меті дізнатись місцеперебування українських військових командувачів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, такі дії ворога – це елемент збору розвідувальних даних.

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Хочуть дізнатись про місцеперебування наших генералів

Він розповів, що вкиди про нібито смерть чи загибель українських військових командувачів потрібні для того, щоб надійшла реакція у відповідь. Російська розвідка втратила з поля зору Залужного та інших генералів і у такий спосіб намагається отримати розвіддані.

"Такі вкиди потрібні, щоб витягнути їх в інформаційне поле, спробувати дізнатись, де вони й, що задумують. Принаймні дізнатись на якому вони напрямку на фронті – Херсон, Запоріжжя чи Бахмут. Цими вкидами вони провокують видати своє місцеперебування", – заявив Світан.

Роман Світан про ситуацію на фронті: дивитись відео

Військовий експерт додав, це один з механізмів розвідувальної роботи та частина ІПСО. Нещодавно президент Зеленський анонсував "нові" подарунки для росіян. Якщо ці подарунки зменшать кількість втрат при наступі, або пришвидшать наш рух – то це дуже добре.

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