Під час останньої масованої атаки росіяни пошкодили 5 високовольтних підстанцій

Російські терористи продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі нашої держави, намагаючись занурити у темряву звичайних громадян. Власне, окупантам вдалось пошкодили 5 високовольтних підстанцій.

Востаннє загарбники масовано обстрілювали нашу державу в четвер, 26 січня. Під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що окупанти не полишають спроби залишити українців без струму.

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ППО працює, однак є прильоти

За словами глави правління, це вже 13 за рахунком ракетна атака по енергетичній інфраструктурі України. Очевидно, що терористи не збираються на цьому зупинятись, проте протиповітряна оборона також не дрімає.

Цього разу головною ціллю ворога була високовольтна інфраструктура. Сили протиповітряної оборони збили більшість ракет. Однак є влучання в п'ять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах,

– констатував Шмигаль.

Окрім того, він зазначив, що уже цього тижня відбудеться засідання енергетичного "Рамштайну". Під час нього партнери мають домовитись про збільшення допомоги нашій державі.

Ми розуміємо, як пережити цю зиму, але вже готуємо план того, як відновлювати нашу енергосистему навесні та влітку,

– додав глава Кабміну.

Останній масований удар: яка ситуація в енергоінфраструктурі