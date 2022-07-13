Окупанти посилили роботу ДРГ на Донбасі: приходять на українські блокпости у формі ЗСУ

росіяни посилили роботу своїх диверсійних груп. Вони приходять на українські блок-пости. При цьому одягнені диверсанти у нашу військову форму.

Говорять вони теж українською. Про це розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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окупанти посилили роботу своїх ДРГ кількісно та якісно: на наші блок-пости виходять найманці з "ліги",

– розповів Гайдай.

Він додав, що "ліга" – це так звана "еліта" в окупантів. Із цими військовими слід бути насторожі.

Диверсанти намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганщини, але, на щастя, безуспішно. Напередодні Гайдай пояснював, що загарбники посилюють ДРГ через нестачу боєприпасів. Він пригадав про здетоновані військові склади у Кадіївці та Луганську.

росіяни не наважуються на наступ

За словами глави ОВА, ситуація більш-менш стабільна. росіяни не наважуються йти в наступ. Наразі не спостерігають концентрації ворожої техніки для цієї мети.

Знову ж таки, вони знесилені після знищення складів з боєприпасами. Крім того, російська армія мала величезні втрати, поки штурмувала міста на Луганщині. Це стосується і особового складу, і техніки.

Проте Гадай відзначив, що обстріли продовжуються.

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