Росіяни власними руками "продірявили" свою систему ППО через страх

Невеликий момент щодо зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" на дахах адміністративних будівель у Москві.

Росіяни демонструють неефективність того, чому "нема аналогів у світі"

Не можу сказати, що це зовсім поганий комплекс, це було б неправдою. Однак він має величезну кількість болячок, які є хронічними та невиправними.

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ЗРК "Панцир-С1" має серйозні проблеми з роботою в умовах щільної міської забудови. Високі будинки значно знижують ефективність фіксації загроз. Крім того, у ракет ЗРК "Панцир-С1" є проблема і з обминання цих самих будівель. У Бєлгороді про це добре знають.

А тому ЗРК "Панцир-С1" на дахах будівель – це не тільки демонстрація страху, який відчуває російське військово-політичне керівництво, а й демонстрація неповноцінності та дефективності комплексу, що "не має аналогів у світі".

Окупанти самі послабили свою систему ППО

На сьогодні, "Панцир-С1" стоїть поруч із ЗРК "Тор-М2". Тобто це одні з найсучасніших комплексів в ешелоні ближнього радіуса дії. Але є один нюанс...

Цих комплексів обмежена кількість. ЗРК "Панцир-С1" був вироблений для потреб російського війська у кількості 116 одиниць.

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За даними Генштабу ЗСУ, втрати росіян становлять 33 одиниці ЗРК "Панцир-С1". Тобто третину комплексів було знищено у 2022 році. Ще певна кількість є в зоні бойових дій в Україні. Її використовують для прикриття об'єктів окупантів та передових підрозділів на лінії зіткнення.

Саме це призвело до того, що в самій Росії зараз нема повноцінної ешелонованої ППО. В окупантів – брак комплексів, особливо малого радіуса дії. Водночас зараз до Москви стягнули з інших російських областей ЗРК "Панцир-С1", тим самим послабивши їх. А все тому, що зайвих комплексів у них немає.

Тобто ППО в Росії стає дедалі дірявішим і все в ім'я "безпеки" Москви.

Енгельсу, привіт! Ну і Воронежу.