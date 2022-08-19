росіяни поставили додаткові блокпости на в'їзді до кримського мосту, – Чубаров

Після нових вибухів у Криму російські окупанти вирішили поставити додаткові блокпости на в'їзді до кримського мосту. Так вони шукають "диверсантів".

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він зазначив, що росіяни не хочуть визнавати, що причиною вибухів на півострові є не "диверсії".

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росіяни не хочуть визнавати, що ЗСУ можуть робити практичні кроки щодо деокупації Криму, бо це вщент розбиває їхні твердження про сакральність півострова. Слова про найпотужнішу ППО виявилися блефом,

– наголосив Чубаров.

росіяни не пускають на півострів українців

Окупанти придумали собі причину вибухів у Джанкої. Це, мовляв, була "диверсія". То ж тепер ця версія дозволяє їм здійснювати репресії та гоніння населення. За словами Чубарова, всі масштабні акції росіяни починають з блокування виїзду та в'їзду з Криму. Вони вже почали перевіряти всіх людей, які виїжджають з півострова.

Крім того, ворог поставив додаткові "кордони" на адміністративній межі між окупованою Херсонщиною та Кримом. Тепер заїхати на Крим з материкової частини України практично неможливо. Адже росіяни не пускають людей з українськими паспортами. Мовляв, так на півострові збільшується кількість людей, які "потенційно можуть бути диверсантами".

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Головне про останні вибухи у Криму

Ввечері 18 серпня на найбільшому військовому аеродромі росії в Криму – "Бельбек" – пролунали вибухи. Після того в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу.

Звуки вибухів почули й поблизу кримського моста. Мешканці Керчі публікували відео, на якому було чути потужні вибухи. Чи зазнав міст пошкоджень – невідомо. Ні українські військові, ні російські окупанти наразі не коментували цього.

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