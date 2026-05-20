Про це повідомили в ГУР МО.

Як окупанти почали помирати через алкоголь?

Українські розвідники перехопили повідомлення росіян на Оріхівському напрямку, де ті жалілися на побратимів, які померли через отруєння алкоголем.

Російський військовий з 166 окремого мотострілецького полку 19 мотострілецької дивізії 58-ї армії сказав, що на спостережному пункті дуже багато мертвих солдатів, які потруїлися.

Там і наші, і союзники лежали. Були обережно складені та вкриті спальниками,

– пригадав росіянин.

Співрозмовник окупанта підтвердив інформацію та зазначив, що на місці перебувало близько 8 – 10 тіл російських військових та зазначив, що евакуація тривала близько 6 днів.

Що відомо про ситуацію в Запорізькій області?

Спецпідрозділ "Артан" успішно провів штурмові дії у Степногірську, вибивши окупантів з району, визначеного бойовим завданням. Російські війська понад рік безрезультатно намагаються окупувати Степногірськ, зазнаючи значних втрат завдяки діям українських оборонців.

Українські військові на Запорізькому напрямку взяли в полон російських диверсантів, які намагалися проникнути в тил через магістральний газопровід. Окупанти використовували трубу для переміщення груп з метою перерізати логістичні маршрути Сил оборони.

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів 24 Каналу, що Російські сили посилили наступальні дії на Півдні України, збільшивши кількість атак безпілотниками. За словами військового, зараз фіксують 25 – 30 авіаційних ударів за добу різною зброєю.