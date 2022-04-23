Росіяни потужно обстріляли Попасну та Рубіжне, але успіху не досягли, – Гайдай
23 квітня 2022 , 09:03Читать новость на русском
Голова Луганської ОВА розповів про те, як у регіоні минула ніч проти 23 квітня. Загалом ситуація була складною.
Російська армія збільшила кількість обстрілів. Про це Сергій Гайдай сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.
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Окупанти гатили з артилерії, а також запускали ракети.
Майже по всій лінії фронту були дуже потужні обстріли. Окупанти намагалися атакувати наші позиції. По два батальйони кидали на Попасну і Рубіжне. Наші хлопці тримаються,
– розповів Гайдай.
Він зазначив, що ні у Рубіжному, ні в Попасній загарбники не зазнали успіху.
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