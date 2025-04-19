Росіяни отримали наказ вийти на адміністративний кордон Донеччини до 9 травня, – ТГР "Вугледар"

Росіяни не припиняють спроб захопити все більше українських територій. Зокрема, окупанти отримали наказ вийти на адміністративний кордон Донецької області.

Такі свідчення дали двоє полонених росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тактичну групу "Вугледар".

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Які завдання перед солдатами ставить російське командування

За даними ТГР "Вугледар", російські військові отримали наказ вийти на адміністративний кордон Донеччини не пізніше 9 травня. Там зазначають, що для Москви так зване "звільнення ДНР" мало стати історичною паралеллю із 1945 роком та символом перемоги над "сучасними фашистами", якими росіяни вважають українців.

Аби досягнути своєї цілі від початку квітня окупанти провели у зоні відповідальності "Вугледару" дві масовані наступальні операції із залученням великої кількості танків, бронетехніки та особового складу.

Після нищівного розгрому колон, ворог вдався до застосування мотоциклів, багі та квадроциклів. З допомогою високомобільних транспортних засобів окупанти шукають "шпарини" в українській обороні, намагаються проскочити до населених пунктів з метою накопичення, а також атакують,

– кажуть у ТГР "Вугледар".

Українські Сили оборони знищують росіян: відео ТГР "Вугледар"

За даними тактичної групи, росіяни сподівалися, що швидке пересування солдатів ускладнює їхнє виявлення та знищення артилерією, FPV-дронами та бомберами. Проте завдяки роботі української аеророзвідки більшість російських "асвабадітєлєй" знищують ще на під'їзді до українських позицій.

Там зазначають, що з 1 по 18 квітня українські захисники відбили 448 ворожих атак, внаслідок чого окупанти зазнали значних втрат.

Загалом близько 2812 російських солдатів були вбитими або пораненими. Окрім цього, російська армія втратила 19 танків, 52 бойових броньованих машини, 218 транспортних засобів, а також 32 антени зв'язку та РЕБ.

Зауважимо, що лише за минулу добу Сили оборони знищили 1180 окупантів. Росіяни також втратили значну кількість техніки, включаючи танки, артилерійські системи та засоби ППО.