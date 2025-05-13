Пєсков заявив, що російська делегація чекатиме на українську сторону в Стамбулі 15 травня

У четвер, 15 травня, російська делегація буде в Стамбулі. Там вона чекатиме на зустріч з українською стороною.

Про це у вівторок, 13 травня, пропагандистам заявив прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков, передає 24 Канал. Однак хто представлятиме країну-агресорку – наразі не повідомляють.

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Що заявили в Кремлі

За словами Пєскова, склад російської делегації оголосять лише тоді, коли будуть відповідні вказівки від президента.

Ми оцінюємо тільки заяви президента Путіна, який запропонував провести переговори делегацій у четвер у Стамбулі. Наша делегація буде там і чекатиме на українську сторону,

– зазначив Пєсков.

До слова, Володимир Зеленський підтримує ідею прямих переговорів з Путіним. "Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто", – написав український президент.

Натомість у Москві ухиляються від відповіді про присутність диктатора у Стамбулі 15 травня: "Кремль оголосить про те, хто представлятиме російську сторону на переговорах з Україною, щойно Владімір Путін визнає це за потрібне".