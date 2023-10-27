Росіяни приклеїли до дрона живе мишеня і цинічно називали "героєм-камікадзе"

Ворог вкотре засвідчив, що слово "людяність" йому невідоме. Власне, окупанти приліпили до FPV-дрона живу мишу та показали, як безпілотник летів з нею до найближчого окопу.

Деяким росіянам в мережі це здалось дуже смішним, тому вони навіть почали робити "переможні" меми на цю тему. Хоча й були ті загарбники, яким не сподобалось знущання з тварини, але з ними теж не все однозначно. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ворожі телеграм-канали.

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Росіяни причепили живу мишу до дрона

У чималій кількості дописів бійці "другої армії світу" називають мишеня "героєм-камікадзе", адже причепили його до дрона-камікадзе. Це видається окупантам чимось дуже дотепним.

Застосування біологічної зброї. Відео 21+. Загинула (миша – 24 Канал) за правильну справу. Орден за мужність – посмертно,

– жартує один з воєнкорів противника.

Як ворог познущався з живої тварини: дивіться відео (чутливий контент, 18+)

Деяким росіянам ця витівка не сподобалась – вони почали звинувачувати бійців у живодерстві. Однак це їм шани точно не робить, оскільки, вочевидь, ці ж самі росіяни, якщо вони підписані на воєнкорів Кремля, регулярно зловтішаються зі знущань з українців.

"Краще вбивати укрів, а не мишей", – пише один з користувачів мережі, що підтримує війну проти нашої держави.

Як росіяни вкотре продемонстрували, що їм невідома людяність / Скриншоти з телеграм-каналів (зібрав InformNapalm)

Воєнні злочини загарбників