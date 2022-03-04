Росіяни прилетіли за своїм пілотом під Волноваху: їхній вертоліт також збили

Держава-агресорка відрядила за пілотом збитого під Волновахою літака вертоліт. Однак українські захисники збили і його.

Українські військові 4 березня збили під Волновахою ворожий Су-25СМ3. Однак пілоту вдалося катапультуватися.

Читайте також Залишились лише уламки: українці ідентифікували збитий ворожий винищувач за 25 мільйонів доларів

Вертоліт, який прямував на порятунок ворога, збили

За цим пілотом росіяни відправили вертоліт Мі-8. Однак його спіткала така ж доля – українські захисники збили його. Евакуація ворогу не вдалася.



Російський Мі-8 теж "приземлили" / Фото Антона Геращенка

Збиття ЗСУ літака під Волновахою

У небі над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об'єднаних сил 4 березня збили черговий ворожий штурмовик. Цей літак використовував своє озброєння проти помешкань мирних громадян та цивільної інфраструктури.

Після падіння від літака залишилися лише уламки. Спочатку його ідентифікували як Су-25. Але згодом виявилося, що це його модифікована версія Су-25СМ3. Вартість такого літака зараз становить приблизно 25 мільйонів доларів.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!