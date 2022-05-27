Росіяни примусово забрали на війну майже всіх чоловіків з окупованого Донбасу

Російська влада боїться оголошувати мобілізацію в себе в країні. Тому вирішила кинути на війну проти України тих людей, яких примусово мобілізували з окупованих території Донецької області.

Один з таки мобілізованих з Донецької області потрапив у полон до українських військових. Тепер затриманий дає свідчення СБУ, викриваючи злочини ворога.

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Він і розповів про ситуацію з чоловіками на окупованому Донбасі, а також як до них ставляться російське військове керівництво.

"В нас призвали майже 100% чоловічого населення. Знайте, як зараз "ДНР" обзивають? "ЖНР"! Там чоловіків практично не залишилося", – скаржиться чоловік.

"ЖНР" же розшифровується як "жіноча народна республіка".

Ставлення росіян

Чоловік після так званої мобілізації потрапив до Росії. Там ставлення до тих, хто був з окупованого Донбасу в росіян було не найкращим. Їх там називали "м'ясом" і не знали куди подіти.

Не надто адекватною поведінкою відзначалося і вище військове керівництво. Для прикладу, командир батальйону часто був п'яний. А командири, коли їм щось не подобалося, могли стріляти під ноги солдатам.

Варто відзначити, що хоч чоловік сам з Донецької області, але воювати його кидали далеко за межі регіону. Він розповів про те, як їх кинули в Стеблянці без нічого. Це невелике село в Сумській області між Сумами та Охтиркою. Воно з 19 до 26 березня було окуповане російськими військовими. Там окупанти мали табір. Адже пору з селом – залізнична станція. Детальніше про окупацію цього села читайте за посиланням.

Колаборанти не хочуть воювати за окупантів

До цього був зафіксований випадок, коли колаборанти з Донецької області відмовилися їхати воювати проти України в Луганській області. Причиною такої незгоди вони назвали те, що це інша "республіка". І їх обманом затягнули до армії.

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Ще перед тим на окупованих територіях Донецької та Луганської областей поплічники окупантів вирішили організувати примусову мобілізацію не лише чоловіків, але й жінок та дітей віком від 16 років.

Відео свідчень російського колаборанта