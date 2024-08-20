"Нетипова поведінка": росіяни на Запорізькому напрямку не атакують вже три дні

Протягом останніх трьох діб на Запорізькому напрямку не було зафіксовано жодних штурмових дій з боку російських військ. Українські військові стежать за ситуацією, адже така пасивність з боку противника є незвичайною.

Водночас на Придніпровському напрямку тривають спроби противника вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі. Про це в етері телемарафону розповів речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає 24 Канал.

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Яка ситуація в Запорізькій області

Оперативна ситуація в ОУВ "Таврія" характеризується зниженням інтенсивності бойових дій. В тій частині, що стосується Запорізької області за останні три доби не було жодної штурмової дії росіян,

– поділився Лиховій.

Він зазначив, що на це варто звернути увагу, адже ділянка фронту велика, і очевидно, що "росіяни нікуди звідси не поділися", але за три доби тут не зафіксовано штурмів, і сьогодні також немає значної активності.

Лиховій додав, що українські військові уважно стежитимуть за розвитком подій, адже така поведінка росіян "нетипова для великого останнього періоду".

"Певна активність, якщо можна і так назвати, у нас зберігається на Придніпровському напрямку, де противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Однак вчора був лише один ворожий штурм на позиції наших підрозділів в районі села Кринки", – розповів речник.

Він підкреслив, що ці штурми були безрезультатними, втрат позицій ЗСУ не допущено.

Чи могла на це вплинути Курська операція

Речник зауважив, що не пов'язує ці події з операцією в Курській області, оскільки росіяни не мають достатніх ресурсів для ефективного наступу на кількох напрямках одночасно.

Є певні підстави говорити, що, наприклад, кількість обстрілів артилерійських по наших позиціях теж частково скорочується. Воно не те щоб дуже сильно схоже на затишшя, але, наприклад, за минулу добу нарахували 280 російських обстрілів по наших позиціях із використанням 1450 приблизно боєприпасів,

– розповів Лиховій.

Він також зауважив, що це на півтисячі боєприпасів менше, ніж було в липні. Водночас російська авіація продовжує завдавати ударів.

За словами Лиховія, росіяни здійснили 6 авіаударів, випустили 6 КАБів та 60 некерованих авіаракет як на Запорізькому, так і на Херсонському напрямках. Попри це українські війська завдають противнику значних втрат.

"За вчорашню добу було скорочено російську армію на 69 осіб. Це безповоротні та санітарні втрати разом. А також на 25 одиниць озброєння і військової техніки. Серед них одна бойова броньована машина, один радіопеленгаційний метеорологічний комплекс РПМК-1 "Улибка", чотири артилерійські системи, серед них один зенітно-ракетний комплекс С-60, 10 автомобілів, 5 розвідувальних БпЛА, 3 човни та один гідроскутер", – поділився речник.