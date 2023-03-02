"Технічний голод" росіян почнеться, коли на "Авіто" перестануть продавати БТРи

Нещодавно промайнула новина про те, що росіяни почали перекидати в Україну старі радянські БТР-50П. Всі радіють, бо росіяни везуть якісь жалюгідні музейні експонати. Хм...

Росіяни продають броньовану техніку на сайтах

Так, це розробка 50-х років, так, наймолодшому бронекорпусу там буде понад 50 років. Але вся проблема в тому, що вони змогли це підняти з баз зберігання, почистити, відмити, пофарбувати та воно їздить. Легкоброньоване проти куль та уламків збереже.

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Йдемо далі. Яка їх кількість не ясно, але їх спокійно використовували у військах. Я пам'ятаю, як у 2014 році писав про старі радянські БТР-80 з Самари, що передавали у так звані "Л/ДНР". Самі росіяни пересідали на БТР-82, а все старе перекидали за залишковим принципом на Донбас.

Зараз росіяни створюють купу нових військових частин, всіх їх треба на чомусь возити. На жаль, у них є змога підняти звідкись отаку стару техніку і принаймні завести її. Ще поставлять зверху кулемет, корнет чи зушку – й ось вам бойова броньована одиниця.

Що мене бентежить? Це те, що і зараз в Росії можна купити стару військову техніку зі зберігання у цивільних. Зайдіть до росіян на сайти – там спокійно торгують демілітаризованими БТР-60/70/80, навіть є БТР-40, а також купа запчастин до них та те, що залишилось після їх розпилу. Тобто, так-сяк легкоброньовану техніку для фронту вони ще зможуть вигрібати навіть з таких приватних компаній.

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У нас вигрібати її нема звідки. Ми поповнюємо свій автопарк від "Рамштайну" до "Рамштайну". Водночас СРСР настругав тих БТРів і тягачів на декілька "других світових". Тому мене взагалі не дивує тактика росіян, коли вони на одне й те саме міноване поле шлють один за одним колони техніки.

Баби ще народять, а техніку в разі чого почнуть віджимати у приватних контор. Тому про "технічний" голод росіян можна буде говорити тоді, коли на "Авіто" не буде жодного оголошення про продаж демілітаризованих БТРів.