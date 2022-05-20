Росіяни продовжують геноцид українського народу, міжнародний трибунал точно буде, – Зеленський

Росіяни продовжують чинити терор на українських землях, який має ознаки геноциду. Проте рано чи пізно відбудеться міжнародний трибунал і всі винні в цьому постануть перед судом.

Таку думку 19 травня озвучив президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення.

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Безглузді бомбардування та вбивства невинних

Президент навів приклади цих воєнних злочинів, які коїть російська армія. Чи не найпоказовішою в цей день була атака в Сєвєродонецьку.

Жорстоке й абсолютно безглузде бомбардування Сєвєродонецька... Там тільки за один день 12 загиблих, десятки поранених. Бомбардування й обстріли інших наших міст, авіаційні та ракетні удари російської армії – все це не просто бойові дії під час війни,

– сказав глава держави.

Також він згадав і російські удари по Чернігівщині. Зокрема страшний удар по Десні, де продовжується розбір завалів. Там загинули багато людей, яких вбили лише за те, що вони живуть в Україні.

Окрім цього, не припиняються постійні удари по Одеській області. Нищаться міста центральної України.

У них є свідоме та злочинне намагання – знищити

За словами президента, понищені міста та зруйнований Донбас не можуть навіть мати жодного військового пояснення. У цьому немає доцільності, якщо не враховувати бажання знищити нашу країну та цілий народ.

Це свідоме й злочинне намагання вбити якнайбільшу кількість українців. Зруйнувати якнайбільше житлових будинків, соціальних об'єктів, підприємств. Це те, що отримає кваліфікацію геноциду українського народу й за що окупанти точно постануть перед правосуддям,

– підкреслив очільник України.

Він нагадав, що вже розпочався перший судовий процес проти російського воєнного злочинця в Україні. Але це лише маленька частинка того, що завершиться повним відновленням справедливості в межах міжнародного трибуналу.

Мовиться про російського 21-річного окупанта, який опинився на лаві підсудних за звірства проти цивільного на Cумщині. Він визнав свою провину в тому, що вбив літнього чоловіка лише для того, щоб той не розповів сусідам про те, що бачив росіян.

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