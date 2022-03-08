Падлюка не пройде, – голова Луганської ОВА заспокоїв мешканців Донбасу

Росія продовжує атакувати підконтрольну Україні територію Луганщини. Проте окупантам нічого не вдається.

Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації. За словами Сергія Гайдая, ворог щосили намагається прорвати українську оборону.

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Гайдай: Усі нас мужньо боронять

Як зазначив Гайдай, загарбників прогнали біля міст Золоте та аж до Первомайська. Також в орків нічого не виходить у місті Рубіжне, яке розташоване у Сєвєродонецькому районі Луганської області.

Усі мужньо нас боронять. Усе нормально. Не пройде падлюка,

– заспокоїв голова ЛОВА.

Також, за його словами, російські військові намагаються зайти і з боку Кремінної. Проте Нацгвардія, прикордонники і Збройні сили України є на місцях та дають потужну відсіч ворогу.



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