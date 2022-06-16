Росіяни пропонували ЗСУ здатися біля Авдіївки: у відповідь наші захисники накрили їх вогнем

На Авдіївському напрямку російські військові намагалися психологічно натиснути на ЗСУ за допомогою БТР зі станцією звукового оповіщення. Вони запропонували наших захисникам здатися, але ті у відповідь відкрити вогонь по окупантах.

Відповідне відео опублікувала Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm. У ньому можна почути, як загарбники пропонують ЗСУ здатися під Авдіївкою.

До теми Росіяни сподівалися "взяти Київ" за 12 годин, – Резніков

Так, окупанти відправили на позицію наших захисників біля Авдіївки БТР з колонками і гучномовцем, через який запропонували здатися. За словами військових, такі ж колонки попередньо окупанти використовували на "Азовсталі".

Водночас ЗСУ у відповідь одразу ж відкрили вогонь по окупантах з ПЗРК (переносного зенітно-ракетного комплексу). Адже наші герої не здаються, а мужньо борються за українські території.

Росіяни пропонували ЗСУ здатися біля Авдіївки: дивіться відео



До слова, на початку війни окупанти з палуби тоді ще цілого крейсера "Москва" запропонували прикордонникам острова Зміїний здатися в обмін на кар'єру, квартири та гроші. Однак наші оборонці послали росіян у відомому напрямку. Зазначимо, що наших захисників взяли в полон, але вже відпустили.

Втрати окупантів станом на 16 червня

Лише за минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати 200 загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україні полягло 32 950 російських окупантів.

Крім того, на брухт перетворили тисячі одиниць ворожої техніки. Зокрема, 1440 танків, 3528 бойових броньованих машин, 722 артилерійські системи, 230 реактивних систем залпового вогню, 97 одиниць ППО, 2485 автомобілів і автоцистерн, а також 55 одиниць спеціальної техніки.

Яка ситуація на фронті: останні новини

Волинський і Поліський напрямок – спостерігається розгортання пунктів прийому військовозобов'язаних у Білорусі. Їх відкрили поблизу кордону з Україною.

– спостерігається розгортання пунктів прийому військовозобов'язаних у Білорусі. Їх відкрили поблизу кордону з Україною. Сіверський напрямок – окупанти дислокують своїх військових у прикордонних районах Брянської та Курської областей, щоб продемонструвати присутність бійців на територіях, на які буцімто можуть напасти ЗСУ.

– окупанти дислокують своїх військових у прикордонних районах Брянської та Курської областей, щоб продемонструвати присутність бійців на територіях, на які буцімто можуть напасти ЗСУ. Слобожанський напрямок – окупанти займаються перегрупуванням війська. Це вони роблять задля того, щоб наростити свою силу перед можливим наступом.

– окупанти займаються перегрупуванням війська. Це вони роблять задля того, щоб наростити свою силу перед можливим наступом. Харківський напрямок – окупанти намагаються утримувати зайняті рубежі. З артилерії там б'ють для того, щоб сковувати наших військових і не допускати їх до наступу.

– окупанти намагаються утримувати зайняті рубежі. З артилерії там б'ють для того, щоб сковувати наших військових і не допускати їх до наступу. Слов'янський напрямок – окупанти проводять штурм, а також шукають слабкі місця в обороні ЗСУ. Крім того, з артилерії відкривають вогонь по цивільній інфраструктурі.

– окупанти проводять штурм, а також шукають слабкі місця в обороні ЗСУ. Крім того, з артилерії відкривають вогонь по цивільній інфраструктурі. Сєвєродонецький напрямок – там ворог щедро поливає вогнем українські позиції. А ще під атаку окупантів потрапляють райони Білогорівки, Лисичанська та Сєвєродонецька. У самому Сєвєродонецьку не вщухають бої за контроль над містом.

– там ворог щедро поливає вогнем українські позиції. А ще під атаку окупантів потрапляють райони Білогорівки, Лисичанська та Сєвєродонецька. У самому Сєвєродонецьку не вщухають бої за контроль над містом. Південнобузький і Таврійський напрямки – окупанти посилюють оборонні позиції. Це вони роблять для того, щоб наші військові не мали можливості провести наступ.

Відео до теми – ЗСУ знищили елітні танки Росії "Владімір"