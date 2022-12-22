Росіяни іноді прориваються на околицю Бахмута, але ЗСУ вибивають їх, – Череватий

Російські загарбники вже кілька місяців кидають свої сили на захоплення Бахмуту у Донецькій області. Переломного успіху окупанти не мають.

Прориву української оборони також немає, а це передбачає будь-яка серйозна наступальна операція. Про це заявив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До теми З травня росіяни намагаються захопити Бахмут, але він стоїть, – Зеленський у Конгресі

Росіяни можуть прориватись на околиці

За словами Череватого, локальні рухи чи вигини в певну сторону фронту бувають.

Їхні групи іноді проривалися на околиці Бахмута, але вони були звідти вибиті. Було відео, коли наш легендарний десант просто їх знищував,

– розповів речник.

Це відбувалось, зокрема, завдяки допомозі британської бронетехніки.

Оборону ворог не прориває

Череватий розповів, що на Бахмутському напрямку і загалом на Східному фронті є 2 постійних фактори:

окупанти не можуть прорвати оборону ЗСУ і наступати далі.

щодня російська армія зазнає неймовірних втрат, як для армії 21 століття.

Бахмут тримається

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Конгресі США 21 грудня, розповів про ситуацію під Бахмутом. З травня росіяни намагаються захопити місто, але воно стоїть. Українські захисники тримаються.

Крім того, Зеленський вручив конгресменам прапор, який йому передали оборонці Бахмута.