Росія просунулась у Часовому Яру та Торецьку, – DeepState

Росія продовжує атакувати на східних напрямках фронту. Крім цього, ворогу, на жаль, вдається просуватись.

Станом на 13 січня 2024 року Росії вдалося просунутись поблизу цілої низки населених пунктів. Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Просування в Часовому Яру та Торецьку

Ситуація на фронті залишається непростою. Ворог просунувся в Часовому Яру та Торецьку. Ситуація в цих містах вже тривалий час є складною. Крім цього, бойові дії там мають високу інтенсивність і динамічність.

Ситуація в Часовому Яру: дивіться карту

Росія просунулась в Торецьку: дивіться карту

Крім цього, відомо також про інші просування ворога. Зокрема, Росія просунулась у Янтарному та Нововасилівці.

Просування біля Янтарного: дивіться карту

Також зафіксовано просування ворога біля таких населених пунктів як Єлизаветівка, Зелене, Звірове та Котлине.

Ситуація біля Єлизаветівки: дивіться карту