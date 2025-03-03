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24 Канал Новини України Ворог просунувся у Піщаному та ще біля 3 населених пунктів: оновлена мапа DeepState
3 березня, 06:41
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Ворог просунувся у Піщаному та ще біля 3 населених пунктів: оновлена мапа DeepState

Юлія Муріна
Основні тези
  • Російські загарбники просунулися у Піщаному, Погребках, Надії та Загризовому.
  • Аналітики оновили карту бойових дій у ніч на 3 березня.

Російські загарбники мали певні успіхи на Донеччині, Луганщині й Харківщині, а також у Курській області. Окупанти просунулися у Піщаному та ще біля кількох населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка ситуація на фронті: оновлена мапа DeepState

Аналітики оновили карту бойових дій у ніч на 3 березня.

 Ворог просунувся у Піщаному, біля Погребків, Надії та Загризового,
– зазначили в DeepState. 

Зауважимо, що Піщане – це село Покровської міської громади Покровського району Донецької області. Відстань до райцентру становить близько 8 кілометрів.

Російські загарбники просунулися в Піщаному: дивіться на карті

Також росіяни мали певні успіхи біля села Погребки, що в Суджанському районі Курської області.

Яка ситуація біля Погребків: дивіться на карті

 Окупанти також просунулися біля села Надія, що в Коломийчиській сільській громаді Сватівського району Луганської області.

Просування ворога біля Надії: дивіться на карті

Ворог просунувся і біля Загризового. Це село розташоване у Борівській селищній громаді Ізюмського району Харківської області.

Яка ситуація біля села Загризове: дивіться на карті