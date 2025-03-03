Ворог просунувся у Піщаному та ще біля 3 населених пунктів: оновлена мапа DeepState
- Російські загарбники просунулися у Піщаному, Погребках, Надії та Загризовому.
- Аналітики оновили карту бойових дій у ніч на 3 березня.
Російські загарбники мали певні успіхи на Донеччині, Луганщині й Харківщині, а також у Курській області. Окупанти просунулися у Піщаному та ще біля кількох населених пунктів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Дивіться також Втрачають темпи: DeepState розповіли, скільки території окупували росіяни за лютий
Яка ситуація на фронті: оновлена мапа DeepState
Аналітики оновили карту бойових дій у ніч на 3 березня.
Ворог просунувся у Піщаному, біля Погребків, Надії та Загризового,
– зазначили в DeepState.
Зауважимо, що Піщане – це село Покровської міської громади Покровського району Донецької області. Відстань до райцентру становить близько 8 кілометрів.
Російські загарбники просунулися в Піщаному: дивіться на карті
Також росіяни мали певні успіхи біля села Погребки, що в Суджанському районі Курської області.
Яка ситуація біля Погребків: дивіться на карті
Окупанти також просунулися біля села Надія, що в Коломийчиській сільській громаді Сватівського району Луганської області.
Просування ворога біля Надії: дивіться на карті
Ворог просунувся і біля Загризового. Це село розташоване у Борівській селищній громаді Ізюмського району Харківської області.
Яка ситуація біля села Загризове: дивіться на карті