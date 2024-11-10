Російське просування на Донеччині триває, одне з міст під загрозою оточення, – DeepState

Окупанти надалі просуваються територією Донеччини. Ворог має успіхи на Покровському, Курахівському і Времівському напрямках.

Згідно з останніми оновленнями карти DeepState, росіяни просунулися у районах шести населених пунктів, передає 24 Канал.

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Де ворог досягнув успіхів

Так, останнім часом найбільше ворожих штурмів відбувається саме на Курахівському напрямку. Окупанти планують взяти Курахове в оточення, а тому наступають на нього з трьох сторін.

Нещодавно противнику вдалося просунутися у самому місті, а також на його околицях – у районах Максимільянівки і Побєди.

Загарбники сунуть у районі Максимільянівки: дивіться на карті

Противник просунувся неподалік Побєди: дивіться на карті

Наступ на Курахове: дивіться на карті

На сусідньому Времівському напрямку загарбники теж мали просування у районі Богоявленки.

Рух уперед біля Богоявленки створює загрозу для Курахового: дивіться на карті

Росіяни не полишили спроб здійснити мрію із захоплення Покровська. На околицях цього міста противник мав територіальні успіхи біля Григорівки та Новоолексіївки.

Ситуація неподалік Григорівки: дивіться на карті

Як рухаються окупанти біля Новоолексіївки: дивіться на карті

До слова, на Курщині тривають запеклі бої з найбільшою концентрацією обстрілів і сил ворога.