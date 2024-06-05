Росіяни просунулись біля трьох населених пунктів: карта фронту 5 червня

За добу на фронті загалом відбулося 110 бойових зіткнень. Російські війська продовжують спроби наступу на кількох напрямках. Ворог має просування біля Роботиного.

Про ситуацію на полі бою розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону, інформує 24 Канал.

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Російські терористи завдали 3 ракетних удари, застосувавши 4 ракети, здійснили 61 авіаудар, застосувавши 82 керовані авіабомби. Також загарбники здійснили понад 4 тисячі обстрілів, зокрема 120 – із застосуванням РСЗВ.

Ситуація на усіх напрямках фронту

У Генштабі станом на ранок 5 червня повідомили, що нанапрямку війська РФ продовжують вести наступальні дії. Загалом на цьому напрямку упродовж доби відбулося 5 бойових зіткнень. Бої точилися і в районі населеного пункту Вовчанськ Харківської області. Нанапрямку Сили оборони відбили 17 атак у районах Синьківки, Берестового, Чернещини, Петропавлівки, Степової Новоселівки Харківської області, Невського, Стельмахівки Луганської області.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки у районі Білогорівки Луганської області.

Білогорівка на карті:

Нанапрямку українські воїни зупинили 9 атак противника у районах Калинівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 42 атаки у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Птиче, Прогрес, Євгенівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із займаних позицій.

Новопокровське на карті:

Де просувається ворог

Нанапрямку Сили оборони продовжують стримувати противника у районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка, де минулої доби ворог 8 разів намагався прорвати оборону українських військ. Нанапрямку росіяни здійснили 8 безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку населених пунктів Старомайорське, Костянтинівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області. Нанапрямку минулої доби відбулося 7 бойових зіткнень у районах Малих Щербаків, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Нанапрямку загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Впродовж минулої доби на цьому напрямку росіяни здійснили 3 безуспішні атаки на позиції Сил оборони на Херсонщині.

На південному фронті армія Росії просунулася біля трьох населених пунктів. Про це повідомили аналітики DeepState, вони показали зміни на карті боїв.

"Ворог просунувся біля Роботиного, Побєди та в Новоолександрівці", – йдеться у повідомленні.

Роботине на карті:

Водночас Збройні сили повернули втрачені позиції у Вовчанську – на північний схід від Харкова.