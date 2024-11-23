Ворог продовжує просуватися в районі Першотравневого: туди перекинули додаткові ресурси

Російська окупаційна армія продовжує розвивати свій успіх в районі Першотравневого на Харківщині. Для цього ворог перекидає ресурси з інших напрямків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Зазначається, що в такий спосіб росіяни намагаються покращити своє тактичне положення.

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Що відбувається на Харківщині

Аналітики повідомили, що для здійснення маневру противник перекинув додаткові ресурси, зокрема, знявши їх з інших напрямків. Водночас окупантів зафіксували на північно-східних околицях села Копанка, де українські бійці уразили їх FPV-дронами.

Поки невідомо, чи зміг ворог закріпитися, але відео зі своєю ганчіркою вони зробити встигли, вчергове збрехавши про "повне" захоплення села,

– зазначили в DeepState.

Очікується, що тепер ворог продовжить свій рух з Першотравневого в сторону Копанки, щоб зайняти повністю село.

Також росіяни, ймовірно, будуть розвивати своє просування в напрямку населених пунктів Новосергіївка – Чернещина. Для цього вони можуть скористатись географічною перевагою – висотами в напрямку цих населених пунктів, що дасть можливість ворогу зайти в тил угрупуванню СОУ, перекрити логістику та мати вогневий вплив на українські позиції.

До слова, раніше в ОТУ "Харків" спростували інформацію про нібито присутність військових КНДР на Харківщині. Військові наголосили, що Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.