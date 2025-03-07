Намагалися прорвати кордон: на Сумщині зупинили ворожий штурм

Російські війська активізувалися на кордоні Сумської області задля отримання контролю над важливою трасою. На цій ділянці окупанти намагалися прорватися через кордон.

Але прикордонники разом із Силами оборони зупинили ворожий штурм. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України. Там показали відповідні кадри.

Дивіться також Влучна робота по окупантах: в Курській області оператори ССО знищили ворожі позиції

Як зупинили ворожий штурм

Згідно з оприлюдненою інформацією, група з трьох окупантів перетнула межу, намагаючись прорвати український кордон, і рушила до позицій наших захисників. Втім, росіянам здійснити свою ціль не вдалося, бо них відпрацювали українські бійці.

Оператори БПЛА підрозділу РУБпАК "Прайм" виявили ціль, а мінометники прикордонників влучно відпрацювали по ворогу,

– ідеться у повідомленні.

Українські захисники відбили ворожий штурм: дивіться відео

До слова, нагадаємо, що раніше у ЦПД повідомили, що російські окупанти намагаються взяти під контроль прикордоння Сумської області, звідки б вони могли завдавати ударів по українській логістиці, що рухається до Курської області.