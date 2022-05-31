Росіяни проводять активні бойові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках

Триває 97 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Запеклі бої не вщухають на Сході нашої країни.

Зокрема, російські окупанти проводять активні бойові дії на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України станом на 18:00 31 травня.

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Запекла битва за Сєвєродонецьк й намагання ворога оточити наші війська на Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Донецькому напрямку російські окупанти продовжують застосовувати артилерію та міномети й проводять активні штурмові дії у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Бахмут. Бої на цьому відтинку фронту тривають досі.

Ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку,

– пояснили у Генштабі.

До слова, у повідомленні також йдеться, що ворог наразі здійснює підготовку до наступу у напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок, що теж розташовані у Донецькій області.

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Втрати російських окупантів у широкомасштабній війні проти України станом на 31 травня

Попри надскладну для України ситуацію на Сході, російські окупанти продовжують втрачати чимало живої сили та техніки. Загалом з 24 лютого, завдяки вправності та героїзму наших захисників та захисниць, Росія вже втратила у широкомасштабній війні проти нашої держави:

особового складу – близько 30 500 російських військовослужбовців;

російських військовослужбовців; танків – 1 358 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 302 одиниці;

артилерійських систем – 649 одиниць;

ракетних систем залпового вогню – 207 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;

літаків – 208 одиниць;

гвинтокрилів – 174 одиниці;

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 515 одиниць;

крилатих ракет – 120 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та цистерн з паливом – 2 257 одиниць;

спеціальної техніки – 48 одиниць.

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