Хочуть налякати рух опору, – Хлань про нічні обшуки у Херсоні

Російські вбивці влаштовують обшуки в тимчасово окупованому Херсоні та області. Вони вночі викрадають людей з домівок.

Про це для 24 каналу розповів Сергій Хлань – військовий територіальної оборони, депутат Херсонської обласної ради. Він зазначив, що про обшуки повідомляли й у ніч з 12 на 13 серпня.

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"росіяни вдиралися до домівок звичайних людей, починали шукати все, що може свідчити про будь-яку діяльність чи контакти з Службою безпеки України або з партизанським рухом. Тобто окупанти таким чином залякують, називають це фільтраційними діями, щоб люди боялися співпрацювати з рухом опору", – сказав Хлань.

росіяни шантажують людей

Депутат наголосив, що рух опору на Херсонщині лише посилюється, попри лють окупантів. Партизани наразі протидіють поширенню російських паспортів та пропаганді загарбників.

Окупанти принесли на нашу рідну землю руйнування, зґвалтування. Партизанський рух попереджає, що всі, хто співпрацюватиме з росіянами та приходитиме на їхні заходи, буде злочинцем,

– заявив Хлань.

Він додав, що загарбники змушують людей отримувати російські паспорти, довівши їх до штучного голоду. Обіцяють пенсії та зарплату.

Як отримують пенсії

В окупованому Генічеську росіяни видавали людям пенсії. Туди приїхали люди з усього району. У натовпі вони затоптали людину на смерть.

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