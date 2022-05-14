Росіяни проводять штурмові дії на Донбасі: мають частковий успіх у районі Авдіївки
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські військові проводить штурмові дії уздовж лінії зіткнення на Донбасі. Війська агресора мають частковий успіх у районі Авдіївки.
Росіяни здійснюють штурм за підтримки авіації та артилерії
Відповідну інформацію ввечері 14 травня повідомили у пресслужбі Генштабу Збройних Сил України. Повідомляється, що росіяни здійснюють штурм за підтримки авіації та артилерії.
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Ворог проводить штурмові дії уздовж лінії зіткнення за підтримки авіації та артилерії. Має частковий успіх в районі Авдіївки,
– йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Окупанти готують наступ у напрямку Сєверодонецька, Соледара та Бахмута
У Генштабі ЗСУ також повідомили, що на Донецькому напрямку угруповання окупантів зосереджує основні зусилля на підготовці до наступальних дій у напрямках населених пунктів Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут.
Війська агресора здійснюють поповнення запасів та перегрупування підрозділів. На зазначеному напрямку переміщено до двох батальйонних тактичних груп.