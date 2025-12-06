Укр Рус
Росіяни ракетами атакували Дніпропетровщину: в області серйозні руйнування
6 грудня, 08:58
Росіяни ракетами атакували Дніпропетровщину: в області серйозні руйнування

Надія Батюк
Основні тези
  • Внаслідок атаки на Дніпропетровщину постраждали троє людей: двоє чоловіків 37 і 65 років та 75-річна жінка.
  • Зруйновано один приватний будинок, пошкоджено майже десяток інших та два гаражі.

У ніч на 6 грудня російські війська вкотре масовано атакували Україну. Зокрема, під ударом опинилася Дніпропетровщина.

Там є постраждалі та руйнування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків голови Дніпропетровської обласної адміністрації Владислава Гайваненка.

Які наслідки атаки на Дніпропетровщину?

В ОВА повідомили, що внаслідок атаки у Дніпровському районі постраждали двоє чоловіків віком 37 та 65 років і 75-річна жінка. Їм надали необхідну допомогу. 

Окрім цього, зруйнований приватний будинок, ще майже десяток – потрощені. Також зачепило два гаражі.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото Дніпропетровської ОВА

Які ще регіони атакувала Росія?

  • У ніч на 6 грудня росіяни атакували Чернігівщину. На щастя, унаслідок цього постраждалих немає. Однак на території області виникли руйнування: у Чернігові та районі противник ударив по об'єктах критичної інфраструктури, а в Корюківському районі зафіксовано влучання в житловому секторі та по цивільному об'єкту.

  • Під ударом цієї ночі також була Київщина. Унаслідок масованого обстрілу постраждало троє людей. У Фастові пошкоджено залізничний вокзал, а у Вишгородському та Бучанському районах виникли пожежі, зруйновано будинки.

  • Окрім цього, через удар по Волинській області в одному з мікрорайонів міста горять продуктові склади.