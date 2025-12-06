Росіяни ракетами атакували Дніпропетровщину: в області серйозні руйнування
- Внаслідок атаки на Дніпропетровщину постраждали троє людей: двоє чоловіків 37 і 65 років та 75-річна жінка.
- Зруйновано один приватний будинок, пошкоджено майже десяток інших та два гаражі.
У ніч на 6 грудня російські війська вкотре масовано атакували Україну. Зокрема, під ударом опинилася Дніпропетровщина.
Там є постраждалі та руйнування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків голови Дніпропетровської обласної адміністрації Владислава Гайваненка.
Які наслідки атаки на Дніпропетровщину?
В ОВА повідомили, що внаслідок атаки у Дніпровському районі постраждали двоє чоловіків віком 37 та 65 років і 75-річна жінка. Їм надали необхідну допомогу.
Окрім цього, зруйнований приватний будинок, ще майже десяток – потрощені. Також зачепило два гаражі.
Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото Дніпропетровської ОВА
Які ще регіони атакувала Росія?
У ніч на 6 грудня росіяни атакували Чернігівщину. На щастя, унаслідок цього постраждалих немає. Однак на території області виникли руйнування: у Чернігові та районі противник ударив по об'єктах критичної інфраструктури, а в Корюківському районі зафіксовано влучання в житловому секторі та по цивільному об'єкту.
Під ударом цієї ночі також була Київщина. Унаслідок масованого обстрілу постраждало троє людей. У Фастові пошкоджено залізничний вокзал, а у Вишгородському та Бучанському районах виникли пожежі, зруйновано будинки.
Окрім цього, через удар по Волинській області в одному з мікрорайонів міста горять продуктові склади.