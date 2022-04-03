Росіяни ракетами обстріляли Бахмут: загинув цивільний
3 квітня 2022 , 09:34Читать новость на русском
Ворог відступає на окремих напрямках на Півночі, втім на Сході його плани незмінні. Окупанти прагнуть повністю взяти під свій контроль Донецьку та Луганську області.
В регіонах щодня залишається складна ситуація. Про це свідчить інформація зі щоденного зведення обласних ВА для Офісу Президента.
Зауважте Окупанти активізувалися під Ізюмом й намагаються захопити деякі райони Донбасу
Яка ситуація на Донеччині станом на 3 квітня
Ситуація на Донеччині за добу стабільно напружена. Так, було російськими загарбниками було завдано наступних нападів:
- Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка Торецьк, Очеретинська громада – обстріли, численні пошкодження житлових будинків, пряме влучання у школу та церкву.
- Бахмут – внаслідок ракетного удару загинув один цивільний.
- Маріуполь – без змін, місто залишається в блокаді.
Зауважимо, 2 квітня на Донеччині успішно пройшла евакуація мирного населення – 209 людей, з яких 34 дитини вже в безпеці.
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