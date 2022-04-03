Росіяни ракетами обстріляли Бахмут: загинув цивільний

Ворог відступає на окремих напрямках на Півночі, втім на Сході його плани незмінні. Окупанти прагнуть повністю взяти під свій контроль Донецьку та Луганську області.

В регіонах щодня залишається складна ситуація. Про це свідчить інформація зі щоденного зведення обласних ВА для Офісу Президента.

Зауважте Окупанти активізувалися під Ізюмом й намагаються захопити деякі райони Донбасу

Яка ситуація на Донеччині станом на 3 квітня

Ситуація на Донеччині за добу стабільно напружена. Так, було російськими загарбниками було завдано наступних нападів:

Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка Торецьк, Очеретинська громада – обстріли, численні пошкодження житлових будинків, пряме влучання у школу та церкву.

– обстріли, численні пошкодження житлових будинків, пряме влучання у школу та церкву. Бахмут – внаслідок ракетного удару загинув один цивільний.

– внаслідок ракетного удару загинув один цивільний. Маріуполь – без змін, місто залишається в блокаді.

Зауважимо, 2 квітня на Донеччині успішно пройшла евакуація мирного населення – 209 людей, з яких 34 дитини вже в безпеці.

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