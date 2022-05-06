Росіяни риють окопи поблизу кордонів у Брянській, Курській та Бєлгородській областях

Російські військові риють окопи поблизу пунктів пропуску на кордоні з Україною. Траншеї копають у трьох прикордонних областях.

Таким цікавим заняттям окремі підрозділи російських військ займаються у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Там провели інженерне обладнання позицій.

Важливо Наближення кінця війни не бачимо, Росія не робить для цього кроків, – Зеленський

Окремі підрозділи збройних сил російської федерації продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-російського кордону в Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Поблизу пунктів перетину кордону проведено інженерне обладнання позицій, – повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України.

У тій ж Брянській області також перебувають підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу. Там вони проводять тренування, а згодом їх відправлять воювати. Збройні Сили України готові влаштувати для них справжнє пекло.

Яка зараз ситуація на фронті

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Харківщині окупанти намагалися наступати в напрямку Нової Дмитрівки, але їхню атаку відбили. Також ворог обстрілює позиції українських військ з реактивних систем залпового вогню.

На Донбасі тривають напружені бої, однак українські військові рішуче обороняються. На Лиманському напрямку ворог наступав в напрямку населеного пункту Шандриголове. На Сєвєродонецькому напрямку окупанти в черговий раз хотіли захопити Рубіжне та Воєводівку. Але їм нічого не вдалося.

Схожа ситуація була поблизу Попасної: ворогу не вдалося взяти штурмом Нижнє, тому вони перейшли до обстрілів. На Авдіївському та Курахівському напрямкам окупанти теж відкривали вогонь.

Крім того, ворог провів розвідку боєм поблизу Пречистівки. Там окупантам також нічого не вдалося – вони зазнали невдачі.

На Південнобузькому напрямку ворог поки не наступає. Російські вояки намагаються втриматися на зайнятих рубежах, поповнюють боєприпаси, а також обладнують свої позиції.

Додамо, Збройним Силам вдалося відновити контроль над ще 6 селами на Харківщині в результаті контрнаступу. Йдеться про Олександрівку, Федорівку, Українку, Шестакове, Перемогу та частину села Черкаські Тишки.

Варто знати – росіяни б’ють по людях, які не встигли виїхати з Кривого Рогу: дивіться відео