Росіяни розбомбили елеватор у Криворізькому районі

Російські окупанти продовжують наступати на Сході та Півдні нашої країни. У Криворізькому районі вони розбомбили елеватор.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що це сталося під час нічних обстрілів Криворізького району. Ворог має на меті наступати на місто Кривий Ріг.

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Обстрілюють об'єкти підприємств, від яких залежить не лише наша продовольча безпека, але й безпека інших країн. Окупанти розуміють, що такі об'єкти не становлять жодної загрози для Росії,

– сказав Лукашук.



Росіяни обстріляли елеватор / Фото з фейсбуку Миколи Лукашука

Він пояснив, що цілком очевидно: там немає ніякої військової техніки, ніяких баз. Лукашук переконаний, що ворог навмисно влаштовує терор.



Ворог обстрілює інфраструктуру / Фото з фейсбуку Миколи Лукашука



Наслідки обстрілу / Фото з фейсбуку Миколи Лукашука

Що відомо про наступ на Кривий Ріг і нові обстріли

Українські військові повідомили, що однією з цілей ворога наразі є Кривий Ріг. За інформацією на 26 квітня російські окупанти хочуть наступати на місто, однак ЗСУ знищили їхній склад боєприпасів та 70 військових.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, коментуючи такі забаганки росіян, сказав, що не розуміє навіщо вони це роблять. Адже в них немає шансів, можуть лише вбитися об оборону.

Також росіяни продовжують обстрілювати Дніпропетровщину. В ніч проти 27 квітня влучили в енергетичне підприємство, де стався витік мастила й пожежа.

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