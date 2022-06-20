Росіяни розглядають різні варіанти, – Ступак про Польщу "під прицілом" Кремля

Коли мовилося про ймовірне розширення російської агресії, вказували країни Балтії та Польщу зокрема. У тамтешніх спецслужбах заговорили про те, що Польща давно перебуває "під прицілом Росії".

Про вплив Росію на Польщу

У Кремлі вже давно мають певний "план". Про це 24 каналу сказав колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Увага Польща давно перебуває "під прицілом Росії", – спецслужби

Росіяни розглядають різні варіанти,

– зазначив він.

В арсеналі спецслужб Росії є багато хитростей, які вони використовують політичних режимів різних країн, щоб зробити там заколот чи підняти опозицію.

"Вони розгодують політичну, економічну, соціальну складову. Намагаються там посіяти смуту, розповідаючи, що ЄС – це погано і "все не так однозначно". Вони проводять свою деструктивну роботу", – додав Ступак.

Польські спецслужби "ситі" росіянами

Як додав Ступак, російська присутність в країнах Євросоюзу, не лише дипломатична, дуже на великому рівні. Вони там всюди. Є як легальна розвідка з позиції посольств, так і нелегальна.

Найкращий приклад, як додав ексспівробітник СБУ, – це росіянин, який видавав себе за бразильця й намагався влаштуватися до Гаазького суду.

"Тож ця заява польських спецслужб каже про те, що ця посадова особа вже "сита по горло" усім тим, що зараз відбувається в їхній країні з боку спецслужб Росії. Це означає, що рівень їхньої діяльності був критичний і вони більше не можуть це терпіти, тож вийшли у медійну площину", – вважає Ступак.

Основна мета діяльності Росії в Польщі:

унеможливити постачання боєприпасів та озброєння через Польщу до України;

а також вибити Польщу як одного з ключових союзників України у цій війні.

"Тобто вони намагаються перетворити Польщу на умовну Угорщину, коли більш негативно ставляться до України, аніж позитивно", – сказав Ступак.

Ступак про Польщу "під прицілом" Кремля і не тільки: дивіться відео

Погрози Росії Польщі

Раніше у міністерстві закордонних справ Росії погрожували Польщі. Все тому, що польський політик та депутат Європарламенту Радослав Сікорський запропонував передати Україні ядерні боєголовки, оскільки Росія порушила Будапештський меморандум