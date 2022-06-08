Росіяни розгорнули "Іскандери" в окупованому Криму за кілька кілометрів до Херсонщини

Російські загарбники розгорнули "Іскандери" на території окупованого Криму. Це відбувається за декілька кілометрів до адмінмежі з Херсонською областю.

Відповідну заяву зробив Олександр Мотузяник – речник Міністерства оборони. Він наголосив, що загроза ракетних та авіаційних ударів по території України зберігається.

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Російські загарбники продовжують гатити з артилерії у бік позицій ЗСУ у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

Окрім того, наразі зберігається загроза завдання ракетних ударів з території тимчасово окупованого Криму по військових та цивільних об'єктах, розташований на території України.

Зокрема, як стало відомо ГУР Міноборони в районі населеного пункту Мілководне (8 кілометрів до адмінмежі з Херсонською областю) російський агресор розгорнув ракетний дивізіон ОТРК "Іскандер-М",

– заявив Мотузяник.

Також у Міноборони України наголосили, що російські кораблі продовжують перебувати в акваторії Чорного моря. За даними Мотузяника, вони:

виконують завдання з ізоляції району бойових дій;

проводять розвідку;

надають вогневу підтримку військам окупантів на Приморському напрямку.

Окрім того, в акваторії Чорного моря перебувають ворожі кораблі з крилатими ракетами "Калібр".

Дані оперативного командування "Південь"

За даними оперативного командування "Південь", Росія станом на 8 червня тримає в акваторії Чорного моря 4 кораблі та підводний човен. Разом вони несуть 36 крилатих ракет.

Українські захисники повідомляють, що корабельне угруповання ворога контролює північно-західну частину Чорного моря.

Людей закликали не ігнорувати повітряні тривоги. Потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту й перебувати там, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати правилами, які рятують життя.

Окрім того, українцям нагадують, що потрібно довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог повсякчас поширює фейки.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують захищати Україну від російських загарбників. Окупантам щодня завдають значних втрат. Станом на 8 червня відомо про 31 500 ліквідованих загарбників.

Також герої знищили:

танків – 1393 (+3) одиниці,

бойових броньованих машин – 3429 (+13) одиниць,

артилерійських систем – 703 (+9) одиниць,

РСЗВ – 213 (+6) одиниць,

засоби ППО – 96 (+0) одиниць,

літаків – 212 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 178 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6),

крилаті ракети – 125 (+0),

кораблі /катери – 13 (+0) одиниць,

автомобільна техніка та автоцистерни – 2406 (+1) одиниць,

спеціальна техніка – 53 (+0).

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